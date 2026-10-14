نائب يدعو لترجمة مخرجات منتديات ومؤتمرات الحكومة لبرامج تنفيذية واضحة

أكد النائب حازم الريان، عضو مجلس النواب، أن منتدى مصر الحكومي يمثل مساحة مهمة لطرح الأفكار والرؤى التي تستهدف تطوير الإدارة الحكومية، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وترسيخ ثقافة العمل القائم على النتائج، بما يتواكب مع متطلبات الجمهورية الجديدة وتطلعات المواطنين نحو خدمات أكثر جودة وسرعة.

وشدد الريان على أهمية أن تترجم مخرجات المنتديات والمؤتمرات الحكومية إلى برامج تنفيذية واضحة، تتضمن أهدافًا محددة وآليات للمتابعة والتقييم، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية لأي حوار وطني أو حكومي تكمن في قدرته على تقديم حلول عملية قابلة للتطبيق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف الريان أن بناء جهاز إداري حديث لا يتحقق من خلال تطوير الإجراءات فقط، وإنما يتطلب تغييرًا مستمرًا في أساليب الإدارة، وتعزيز ثقافة الابتكار، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات، فضلًا عن تمكين الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل تشجع على المبادرة وتحمل المسؤولية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية، وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، والعمل على إزالة المعوقات البيروقراطية التي قد تؤثر على سرعة إنجاز المعاملات، بما يدعم مناخ الاستثمار ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.