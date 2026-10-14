ولاء الصبان: منتدى مصر 2026 فرصة لوضع ملف القطاع العقاري في الصدارة

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن منتدى مصر 2026 الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل فرصة ذهبية لوضع ملف القطاع العقاري في صدارة النقاش الوطني، كونه أحد أهم مقومات التنمية الحضارية وأحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني المصري.

وشددت الصبان على ضرورة أن تتناول مناقشات المنتدى التحديات الراهنة التي تواجه القطاع العقاري والمطورين والمستثمرين العقاريين، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف التنفيذ والتمويل، وتغير أنماط الطلب، وتراجع القدرة الشرائية لبعض الشرائح، والعمل على توفير أدوات تمويل أكثر تنوعًا ومرونة تواكب احتياجات السوق والمواطنين.

طرح أفكارا ورؤى عملية لتطوير ورقمنة خدمات وزارة العدل

وأضافت عضو مجلس النواب أن المنتدى ينبغي أن يطرح أفكارا ورؤى عملية لتطوير ورقمنة خدمات وزارة العدل، وفي مقدمتها الشهر العقاري والسجل المدني، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع المعاملات، وتقليص الوقت والجهد على المواطن والمستثمر، وكذلك تعزيز الثقة في بيئة التعاملات العقارية، موضحة أن التطوير العقاري ليس نشاطًا منفردًا، بل صناعة متكاملة ترتبط بقطاعات عديدة، من مواد البناء والمقاولات إلى التمويل والخدمات والعمالة، بما ينعكس على لنمو وفرص العمل.

وأشارت النائبة ولاء الصبان إلى أهمية الحفاظ على التوازن العادل بين مصلحة الدولة والمطور والمواطن، بما يحقق استدامة قطاع العقارات في مصر بكافة أشكاله، ويضمن حق المواطن في سكن ملائم، ويدعم جاذبية الاستثمار العقاري في مصر.