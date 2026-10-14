12 مليون مشاهدة لمنتدى مصر 2026 في 12 يومًا.. والتعليم يتصدر اهتمامات المواطنين

سجل منتدى مصر 2026 إقبالًا واسعًا من المواطنين منذ إطلاق منصته الإلكترونية، في مؤشر على تنامي الاهتمام بالمشاركة المجتمعية وطرح الرؤى والمقترحات بشأن القضايا التي تمس حياة المصريين، بعدما تجاوز عدد مشاهدات الموقع 12 مليون مشاهدة خلال 12 يومًا، فيما تخطى عدد المسجلين 52 ألف مواطن، وبلغت طلبات حضور الجلسات أكثر من 61 ألف طلب.

وكشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المنصة شهدت إقبالًا كبيرًا منذ إطلاقها في الأول من أكتوبر الجاري، موضحًا أن تجاوز عدد طلبات الحضور عدد المسجلين يرجع إلى إمكانية تقدم المواطن بطلب لحضور جلسة واحدة أو جلستين.

8500 مشارك مستهدفون في منتدى مصر 2026

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الهيئة التنظيمية بدأت فرز وتصنيف طلبات المشاركة عقب إغلاق باب التسجيل في 12 أكتوبر، بهدف تحقيق تمثيل مجتمعي متوازن يضم مختلف فئات المجتمع المصري، مع مراعاة التوزيع الجغرافي بين المحافظات، والتوازن بين الذكور والإناث، وتنوع الفئات العمرية والمهنية.

وأشار إلى أن العدد المستهدف للمشاركين في المنتدى يبلغ نحو 8500 شخص، من بينهم مواطنون وخبراء وأعضاء بالبرلمان وأكاديميون وممثلون للأحزاب وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والعمال، بما يتيح تنوعًا في الرؤى والخبرات المطروحة خلال المناقشات.

التعليم يتصدر اهتمامات المواطنين في المنتدى

ولفت عادل إلى أن جلسة «ماذا يتعلم أبناؤنا؟ وهل يؤهلهم ذلك للمستقبل؟» تصدرت قائمة الجلسات الأكثر طلبًا للحضور، بأكثر من 15 ألف طلب، كما جاء محور التعليم في مقدمة الموضوعات التي حظيت باهتمام المواطنين من خلال المقترحات والآراء المسجلة عبر المنصة الإلكترونية.

وأوضح أن الإقبال الكبير على جلسة التعليم يعكس أهمية هذا الملف لدى الأسر المصرية، وحرص المواطنين على مناقشة مستقبل العملية التعليمية ومدى قدرتها على إعداد الأجيال الجديدة لمتطلبات المستقبل.

الشباب والرياضة في المركز الثاني

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن جلسة «الشباب والرياضة: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير» جاءت في المركز الثاني من حيث طلبات الحضور، بأكثر من 11 ألف طلب.

وأشار إلى أن الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا يمثلون نحو 48 إلى 49% من إجمالي المتقدمين بطلبات المشاركة، وهو ما يعكس حضورًا ملحوظًا لهذه الفئة ضمن المهتمين بفعاليات المنتدى والقضايا المطروحة للنقاش.

مقترحات المواطنين تستهدف دعم القرارات التنفيذية

وأكد عادل أن المنصة الإلكترونية تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم بشأن مختلف القضايا، بما يسهم في إثراء النقاشات والاستفادة من وجهات النظر المتنوعة.

وشدد على أن الهدف من جمع هذه المقترحات هو الوصول إلى نتائج وتوصيات وقرارات تنفيذية تعكس اهتمامات الرأي العام وشواغل المواطنين وأولوياتهم، بما يعزز المشاركة المجتمعية في مناقشة الملفات المهمة ورسم ملامح التعامل معها.