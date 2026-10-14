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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

600 ألف شخص بدون كهرباء في أوكرانيا بعد استهداف واسع لمحطات الطاقة

انقطاع الكهرباء عن مئات الألاف من سكان أوكرانيا
انقطاع الكهرباء عن مئات الألاف من سكان أوكرانيا
خاطر عبادة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انقطاع الكهرباء عن 600 ألف شخص في وقت مبكر من صباح الأربعاء في أوكرانيا، بعد أن شنت روسيا هجوماً جوياً استهدف البنية التحتية للطاقة.

وقال الرئيس الأوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي: "إنها ضربة صاروخية باليستية روسية موجهة تحديداً ضد البنية التحتية للطاقة.


يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الجانبين اتفقا على "وقف إطلاق النار في مجال الطاقة".

وحذر الرئيس الأوكراني من أن انقطاعات التيار الكهربائي يوم الأربعاء قد تصبح أكثر انتشاراً، حيث لحقت أضرار "كبيرة" بما لا يقل عن 26 محطة طاقة وأربع محطات أخرى في قطاع الغاز والنفط.

وقال مسؤولون إن الهجوم تضمن نحو 39 صاروخاً باليستياً وأكثر من 120 طائرة مسيرة، استهدف العديد منها كييف والمناطق المحيطة بها.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق بأسلحة عالية الدقة تُطلق من الأرض وطائرات مسيرة بعيدة المدى ضد مرافق البنية التحتية للاتصالات والطاقة" في كييف وخاركيف.

وقالت كاتارينا ماثيرنوفا، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، إنه تم سماع أكثر من 12 انفجاراً قبل الفجر في كييف.

وأفادت ماثيرنوفا في وقت مبكر من صباح الأربعاء، بأن مبنى سكني مكون من تسعة طوابق في العاصمة تعرض لحريق اندلع فيه، وامتد الحريق إلى منازل السكان، فيما ساعد رجال الإنقاذ السكان على النزول عبر السلالم بينما وقف آخرون في الخارج يشاهدون مبناهم يحترق.

وقالت ماثيرنوفا ومسؤولون أوكرانيون إن نظام الإنذار المبكر، الذي يكشف الهجمات الجوية ويسمح بدفاع أفضل، يبدو أنه لم يعمل لليلة ثانية على التوالي.

وأشارت إلى أن عدم وجود تحذير يعني ضياع الوقت لإيقاظ طفل للنزول إلى الطابق السفلي للوصول إلى ملجأ."


فيما وصف رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشكو، الهجوم الليلي على كييف بأنه "ضخم"، قائلاً إن شخصاً واحداً على الأقل قُتل في العاصمة.

كما شنت أوكرانيا غارات جوية على الجيش الروسي خلال الليل، وفقًا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية، التي قالت إنها استهدفت مواقع معروفة بأن روسيا تستخدمها لإطلاق الطائرات بدون طيار.

وفي منطقة دونيتسك، تم استهداف موقع يستخدمه العدو لتخزين وتجهيز وإطلاق طائرات هجومية بدون طيار. 

أوكرانيا انقطاع الكهرباء عن كييف كييف

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