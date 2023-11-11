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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 180 عبوة أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالغربية

ادوية بيطرية بالغربية
ادوية بيطرية بالغربية

تحفظت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، على 180 عبوة أدوية بيطرية متنوعة الأصناف، منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ، من داخل محلات للمستلزمات البيطرية بمركز ومدينة المحلة الكبرى.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قاد لجنة تفتيشية بمركز ومدينة المحلة الكبرى بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية ، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، وتم خلالها المرور على عدد من المراكز والعيادات البيطرية، وتم رصد عبوات أدوية بيطرية متنوعة الأصناف منتهية الصلاحية وأخرى بدون فواتير ومجهولة المصدر بداخلها بإجمالى 180 عبوة لنحو 50 صنف من الأدوية.

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استشهاد 15 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية اليوم

وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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