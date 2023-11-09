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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

التعليم العالي: جامعة طنطا تنظم فعاليات دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثي التخرج

جامعة طنطا
جامعة طنطا

تنظم جامعة طنطا فعاليات مبادرة "دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثي التخرج"، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك في إطار دعم الاستراتجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ، وكذلك حرص وزارة التعليم العالي على استمرار المبادرات الداعمة للطلاب المُبتكرين بالجامعات المصرية.

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وأوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن هدف المبادرة هو دعم المشروعات الابتكارية الواعدة للطلاب النوابغ وحديثي التخرخ لرفع الوعي بالبحث العلمي من خلال التطبيق العملي لمخرجات الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، والتي يمكن أن تشارك في حل جميع المشكلات ومواجهة التحديات.

وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أنه تمت مناقشة وتقييم 27 مشروعًا طلابيًا في مجالات هندسية ومعلوماتية وزراعية من خلال مجموعة من المعايير، والتي شملت الكفاءة والتنافسية الاقتصادية والبيئية وتعميق المكون المحلي والقابلية للتنفيذ، مؤكدًا أن دعم الابتكار وريادة الأعمال وتحفيز الطلاب على إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة لتحقيق التميز البحثي التطبيقي يُعد أهم ما تستهدفه خطة الجامعة الاستراتيجية والمحور العاشر من محاور التطوير والإنجاز لدعم رؤية مصر  للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن احتضان المشروعات البحثية للطلاب النوابغ وتحويلها إلى منتجات تسويقية تخدم المجتمع وتحقق التنمية بات أولوية قصوى فى ظل الاهتمام غير المسبوق للدولة فى دعم الإبداع والابتكار.

أضاف الدكتور سليم أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة وافق على تخصيص مبالغ مالية من رصيد المراكز والوحدات الاقتصادية ذات الطابع الخاص، لتمويل ودعم الابتكارات والمشروعات البحثية المُقدمة من الطلاب وحديثي التخرج.

جدير بالذكر أنه تم اختيار 19 مشروعًا بعد استيفاء كافة معايير التقييم، والتأكد من قابلية المخرجات البحثية لتلك المشروعات للإنتاج الصناعي والتطبيق والتسويق.

جامعة طنطا دعم ابتكارات طلاب الفرق النهائية وحديثي التخرج الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى رؤية مصر 2030 Jobs Education

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