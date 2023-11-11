تعاون بين جمعية شباب الأعمال وغرفة تجارة هونج كونج لتعزيز التبادل التجاري

وقعت الجمعية المصرية لشباب الاعمال (EJB) اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة هونج كونج الشرق الاوسط وشمال أفريقيا ، ووقع الاتفاقية المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس ادارة الجمعية والسفير عمرو الحناوي رئيس الغرفة

تهدف الاتفاقية الي تعزيز سبل التعاون والتبادل التجاري واكتشاف الفرص امام رجال الاعمال في مصر وهونج كونج.

وأكد المهندس بسام الشنواني رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الاعمال ان التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك وفتح افاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة في افريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في افريقيا والمنطقة العربية .

وقال إن هذا التعاون يمثل انفتاح ورؤية جديدة للاتجاه نحو دول الشرق وما تمثله من فرص تجارة جديدة واقتصاديات من المهم ان نكون جزء منها واكتشافها وهو ما يمكننا من التواجد بقوة وعمل تجارة بينية مختلفة .





وأكد محمد أبو باشا الامين العام للجمعية المصرية لشباب الاعمال ان الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الاعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية وعمل لقاءات ثنائية بين رجال الاعمال من الجانبين .

وشدد علي أهمية التعاون مع غرفة تجارة هونج كونج للترويج لفرص جديدة للشركات المصرية في الأسواق العالمية واقامة شراكات دولية في دول المنطقة لزيادة فرص الاستثمار المشترك وجذب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة وإتاحة الفرصة للتعاون الثنائي في أسواق افريقيا والمنطقة .

شهد توقيع الاتفاقية محمد أبو باشا الامين العام للجمعية وسلمي القديم ومحمد صباح من أعضاء مجلس الادارة والعديد من الاعضاء الذين يمثلون قطاعات الزراعة والصناعات الكيماوية والصناعات الهندسية وصناعة الملابس والغزل والنسيج ومجال الاستشارات والنقل والصناعات اليدوية والحرفية.



ويمثل التعاون مع غرفة هونج كونج يمثل فرصة كبيرة لبحث كيفية الاستثمار المشترك وفتح افاق جديدة للمستثمرين الراغبين في التجارة في افريقيا عبر مصر كنافذة وبوابة للاستثمار في افريقيا والمنطقة العربية

وقال إن الجمعية تجهز لتشكيل وفد من الشركات الاعضاء في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية لبحث فرص التصدير والاستيراد وتنمية الصادرات المصرية.