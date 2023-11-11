مستقبل وطن القليوبية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات .. صور

نظم حزب مستقبل وطن بالقليوبية مؤتمرا حاشدا بحضور الآلاف من أبناء المحافظة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال انتخابات الرئاسة المقبلة، تحت شعار، "كلنا معاك" بنادي المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة.

وقال النائب عاطف ناصر أمين الحزب بمحافظة القليوبية، ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب إن الشعب المصري قوى ويعي مدي خطورة الوقت الراهن ويقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن يوم 10 و11 ديسمبر والمخصص لإجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر سيكون عرسا رئاسيا يؤكد خلاله المصريون علي مدي الدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وقفت بشكل صلب لدعم الأشقاء الفلسطينيين علي الرغم من التحديات التي واجهتها الدولة المصرية كما أن القيادة المصرية قادرة علي تحدي الصعاب علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنا تأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدي للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

وأضاف أن الرئيس السيسي صاحب رؤية وقيادة قوية مشيدا بجهوده في تحقيق التقدم والاستقرار في مصر مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ مصر وهو القادر على تحقيق الاستقرار وحماية الأمن القومي المصري، وطالب المصريين بالاستفادة من حقهم الديمقراطي في تحديد مستقبل البلاد من خلال المشاركة الايجابية في الانتخابات.

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