لأسرع سجل تجاري وبطاقة ضريبية.. اعمل هذه الخطوات

يسعى الكثير من الشباب صغار المستثمرين لمعرفة خطوات عمل السجل التجاري والبطاقة الضريبية، وذلك عند إقامة مشروع صغير، إلا أنه عند التفكير في بدء أي مشروع لابد من تجهيز عدد من الأوراق والمستندات، التي يتم من خلالها البدء في المشروع، وأهمها وأولها هي البطاقة الضريبية والسجل التجاري لكي تقوم بتنفيذ المشروع الخاص بك.



وهناك طرق سريعة وبسيطة لاستخراج السجل التجاري من أجل بدء مشروع جديد سواء كان مصنع أو ورشة أو محل أو غيرهم، كما أن أصحاب العقارات والمحلات التجارية، يحرصون على استخراج السجل التجاري لأنه يحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بجميع المجالات التجارية، بتوثيقه في ملف خاص به موجود بوزارة التجارة والصناعة.



كيفية استخراج سجل تجاري.. المستندات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري:

- تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري، من مكتب السجل التجاري.



- صورة من البطاقة الضريبية، أو أي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.

- صورة من بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية لصاحب المنشأة والشركاء إن وجدوا.

- صورة من عقد إيجار للمكان ولابد أن يكون موثقًا بالشهر العقاري، مثبت به التاريخ أو سند ملكية العقار أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري به.

- إخطار من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء.

- صحيفة الحالة الجنائية "فيش جنائي".

- طلب مدفوع من الغرفة التجارية، لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.

- صورة من عقد الشركة.

- ولابد من تقديم أصول لجميع المستندات السابقة للاطلاع عليها.

خطوات عليك اتباعها بعد استخراج سجل تجاري



بعد الانتهاء من استخراج البطاقة الضريبية، تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية، يفيد بتقديم صاحب المشروع كافة الأوراق المطلوبة، وأنه قد حصل على رقم السجل الضريبي، حينها يتوجه التاجر إلى الغرفة التجارية التابع لها المنشأة بالمستندات التالية:

- خطاب مصلحة الضرائب إلى الغرفة التجارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.

- صورة من عقد الشركة إن وجد.

- صورة من عقد إيجار أو تمليك محل إقامة المشروع.

- صورة من إيصال كهرباء حديث لا تتجاوز مدته 3 أشهر فقط.

- بعدها قم بتقديم طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة مقابل رسوم رمزية.

- بعد استلام التاجر شهادة مزاولة المهنة، يملئ طلب فتح سجل تجاري من أجل البدء في مشروعه

- وجود بطاقة ضريبية.

- وجود شهادة بالغرفة التجارية التابع لها.

- وجود مقر خاص بالشركة.

- وجود رأس مال مسجل في الغرفة التجارية ومصلحة الضرائب.

وقال رئيس الإدارة المركزية في تصريحات سابقة «أضفنا بعض الخدمات الكترونيا، مثل الحصول على مستخرج رسمي، وتجديد السجل التجاري عن طريق مصر الرقمية، أو الاستعلام والاستدلال عن أي سجل، بالاضافة إلى الحصول على شهادة بيانات أو شهادة سلبية للمؤسسة».

التكلفة

السجل التجاري بالنسبة الفرد يبلغ 64 جنيه، بينما القيد الخاص بالشركات يقدر ب 118 جنيه، موضحا أن قيمة استخرج أي مستخرج تكون تكلفته 105 جنيه.

يعتبر السجل التجاري بمثابة سجل يجمع كل بيانات التجار، حيث يحوي معلومات عنهم وعن أنشطتهم التجارية داخل وزارة التجارة والصناعة.



يعد استخراج سجل تجاري أمرًا مهمًا ويحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بمختلف المجالات التجارية.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدى البلد "الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري.

اولا الأوراق المطلوبة لاستخراج سجل تجاري:

تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري وهو موجود في مكتب السجل التجاري.

صورة من البطاقة الضريبية، وأي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.

صورة من بطاقة الرقم القومي سواء كانت شخصية أو عائلية؛ على أن تكون سارية المفعول لصاحب المنشأة وشركائه إن وجدوا.

صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري مثبت به تاريخ أو سند ملكية العقار، أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري.

إبلاغ من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء حديث.

صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي من وزارة الداخلية) للتأكد من عدم إدانة التاجر في أي من القضايا المخلة بالشرف.

طلب مدفوع من الغرفة التجارية لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.

صورة من عقد الشركة.

تقديم صورة أصلية لجميع المستندات السابقة.

ثانيا خطوات استخراج سجل تجاري:



أصدر البطاقة الضريبية للنشاط، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية يفيد بتقديم صاحب النشاط كافة الأوراق للازمة للحصول على رقم السجل الضريبي من أجل استكمال إجراءات الحصول على سجل تجاري في الجمهورية العربية المصرية.

الذهاب إلى الغرفة التجارية التابعة لها المنشأة مصطحبًا معك المستندات التالية:

خطاب مصلحة الضرائب الذي يفيد بالإسراع في إجراءات استخراج البطاقة الضريبية.

صورة عدد 2 من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.



صورة من عقد الشركة، والمنشأة، والمحل المسجل في الشهر العقاري إن وجد.

صورة عن عقد مكان إقامة المشروع، ومزاولة النشاط.