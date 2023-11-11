اللي عايز يحارب البحر قدامه.. أحمد موسى يهاجم أصحاب الشعارات في أزمة غزة

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال القمة العربية الإسلامية المنعقدة في الرياض لبحث الأوضاع بقطاع غزة، بمشاركة الرئيس السيسي.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بيانات وكلمات القادة المشاركين في القمة العربية والإسلامية في غاية الأهمية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اللي عايز يروح يحارب إسرائيل البحر قدامه.. واللي عايز يحارب يتفضل ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" بقول إن الشعارات في هذه المرحلة لن تؤدي إلى نتيجة إيجابية تجاه التصعيد في غزة ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى إلى أن هناك إجماع عربي وإسلامي لتعرض قطاع غزة لحرب إبادة جماعية.