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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: لا مبرر لقصف الاحتلال مرافق الرعاية الصحية في غزة

صدى البلد

أدانت الأمم المتحدة، من خلال وكيل أمينها العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيث، بشدة الهجمات الأخيرة على مرافق الرعاية الصحية، مؤكدة أن المستشفيات يجب أن تكون أماكن آمنة، وليس طرفا في الحرب

 

قال غريفيث في تغريدة على أكس: "لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر لأعمال الحرب في مرافق الرعاية الصحية، وتركها بدون كهرباء أو طعام أو ماء، وإطلاق النار على المرضى والمدنيين الذين يحاولون الفرار. هذا أمر غير معقول ومستهجن ويجب أن يتوقف".

 

شدد مسؤول الإغاثة في الأمم المتحدة على الحاجة الملحة لوقف مثل هذه الأعمال، وسلط الضوء على العواقب الوخيمة على المرضى والعاملين في مجال الرعاية الصحية والسكان المدنيين بشكل عام. 

 

يدعو البيان إلى وقف فوري لإطلاق النار ويشدد على أهمية اعتبار المستشفيات أماكن للجوء، حيث يمكن للمحتاجين أن يثقوا في أنهم محميون من ويلات الحرب.

 

أعرب المجتمع الدولي عن قلقه العميق إزاء تزايد حوادث العنف التي تستهدف مرافق الرعاية الصحية، وهو انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي. 

مارتن غريفيث مرافق الرعاية الصحية المستشفيات الحرب غزة 50 ألف حامل في غزة

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