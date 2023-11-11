القمة العربية| هل يمكن حل الدولتين؟.. وزير الخارجية السعودي يُجيب

وجهت الإعلامية أمل الحناوي، مذيعة قناة القاهرة الإخبارية، سؤالًا، إلى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قائلة: "هل باستطاعة الدول العربية والإسلامية الضغط بموقف موحد؛ لتنفيذ مشروع حل الدولتين كسبيل أوحد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهل هناك أي فرصة لاستئناف عملية السلام؟".

ورد وزير الخارجية السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، والتي تنقلها قناة "القاهرة "الإخبارية" على سؤال الإعلامية أمل الحناوي، قائلًا: إنه يجب أن تكون هناك فرصة لإحياء السلام، فالسلام هدفنا كعرب مسلمين.

وأكد: “نحن ننادي بالسلام، والطرف الآخر هو من يتجنب الحديث عن السلام، وسنستمر في الحديث عن السلام وتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية، والزخم الموجود الآن سيسهم في دفع القضية في مقدمة الأجندة الدولية”.