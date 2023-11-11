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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ماذا قال خالد بيبو عن تصعيد ناشئين بالأهلي في غياب الدوليين| خاص

كولر وخالد بيبو
كولر وخالد بيبو

انتهت أحداث مباراة الجونة والنادي الأهلي على ملعب خالد بشارة بمدينة الجونة وذلك ضمن منافسات الدوري العام بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتقدم الاهلي عن طريق لاعبه الفرنسي أنتوني موديست في الدقيقة 36 ، وتمكن أحمد بالحاج من إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بد الضائع للشوط الأول.

خالد بيبو يتحدث لـ صدى البلد

وكشف خالد بيبو مدير الكرة لـ صدى البلد عن قرار مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب التعادل مع الجونة ، حيث قرر منح اللاعبين 5 أيام راحة بدء من الغد الأحد وحتى الخميس المقبل ، على أن يعودوا للمران يوم الجمعة للاستعدادات للمباريات المقبلة بعد فترة التوقف الدولي.

وعن امكانية تصعيد ناشئين للمران مع الفريق الأول في غياب اللاعبين الدولين ، قال بيبو لم يتم تحديد الأمر حاليا ، فهذه رؤية وقرار المدرب بعد الانتهاء من الاجازة.

ويسعى كولر في لملمة أوراقه خلال فترة التوقف الدولي وتجهيز اللاعبين قبل العودة للمنافسات المحلية والقارية ، حيث تشهد الأسابيع القليلة قبل نهاية 2023 مباريات حاسمة بالدخول في مرحلة دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا بمباريات مع ميدياما الغاني يليه يانج افريكانز التنزاني ثم  شباب بلوزداد الجزائري بجانب المباريات المحلية قبل الدخول في غمار منافسات كأس العالم للأندية. 

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ويخوض المنتخب المصري خلال التوقف الدولي مباراتين أمام جيبوتي وسيراليون، في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يومي 16 و 19 نوفمبر الجاري.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي والجونة، تصدر المارد الأحمر ترتيب الدوري العام برصيد 13 نقطة، وله مباراة مؤجلة، ويليه بيراميدز وصيفًا بنفس الرصيد من النقاط .

وجاء فى المركز الثالث مودرن فيوتشر والمركز الرابع زد أف سي برصيد 12 نقطة لكل منهما ثم الاتحاد السكندري خامسًا بـ11 نقطة .

أما نادى الزمالك فقد حقق مفاجأة سيئة لجمهوره، واحتل المركز العاشر برصيد 8 نقاط، بعد لعب 6 مباريات بنتائج فوزين، وخسارتين، وتعادلين.

واحتل المركز الأخير في الترتيب العام للدوري المصري الممتاز لموسم 2023-2024 فريق المقاولون العرب، وهو المركز الثامن عشر برصيد نقطتين فقط.

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