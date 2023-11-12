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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم 12-11-2023

سعر الدولار
سعر الدولار

استقر  سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 12 -11- 2023، على مستوى البنوك التي تعمل داخل الجمهورية.

وسجل  متوسط سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

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وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بعض البنوك الحكومية من بينها الأهلي المصري و التنمية الصناعية ومصر، نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، ابوظبي الأول، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي CIB، قطر الوطني الأهلي QNB، كريدي أجريكول، بلوم، المشرق، الإسكندرية".

وبلغ أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم ميد بنك حيث سجل 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

قرارات لجنة السياسات النقدية والمالية

وفي سياق متصل أكد المهندس حازم شريف، الباحث الاقتصادي، أن اجتماع لجنة السياسات النقدية والمالية برئاسة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع المصرفي حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري ومشاركة وزراء المجموعة الاقتصادية من بينهم الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة؛ هو اجتماع طبيعي ومنطقي لمناقشة تداعيات الأحداث الراهنة التي تشهدها المنطقة .

وقال " شريف" في تصريح خاص لـ صدى البلد، إن الاجتماع ركز علي كيفية إدارة الحكومة لملف الاقتصاد والتحديات الإقليمية والدولية التي انعكست على الأوضاع المحلية، وأدوات المعالجة العاجلة بما ينعكس علي استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم رغم الظروف و الموجات التضخمية التي تعاني منها الأسواق الدولية والناشئة.

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