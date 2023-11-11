جديد وبدل تالف...خطوات استخراج شهادة أداء الخدمة العسكرية أون لاين

تعد شهادة الجيش من المستندات المهمة وهي دليل على انتهاء الشخص من تأدية الخدمة العسكرية، أو أن حصل على إعفاء من القوات المسلحة، وهي الشهادة الرسمية التي لا بد أن أن يقوم الجندي باستخراجها بعد انتهائه من فترة الخدمة التي تختلف وفقًا للدرجة العلمية للأشخاص.

عدة خطوات يجب أن يعمل عليها المواطن الراغب في استخراج شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية من إدارة التجنيد والتعبئة في القوات المسلحة إلكترونيًا، بما فيها الراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش، لمن تم إعفائه من أداء الخدمة.

خطوات استخراج بدل فاقد شهادة الجيش

أولى الإجراءات هي الدخول لموقع إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة الإلكتروني، واختيار «تسجيل طلب استخراج شهادة إعفاء»، ليتم التحويل على هذا الرابط، ثم يتم إدخال البيانات الشخصية الخاصة بطالب الحصول على الخدمة، ومن بينها «نوع الإعفاء»، سواء حاصل على إعفاء نهائي، أو مؤقت أو لم يصبه الدور، أو غير لائق طبيًا، أو غيرها.

ويعمل المواطن الراغب في استخراج شهادة الإعفاء من أداء الخدمة العسكري، بما فيها الراغب في استخراج بدل فاقد شهادة الجيش، على كتابة اسمه بالكامل، والرقم الثلاثي العسكري الخاص به باللغة الإنجليزية، وتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة، والرقم القومي باللغة الإنجيليزية، والمحافظة التابع لها المتقدم بالطلب.

كما يُسجل الراغب في الحصول على «شهادة الجيش»، رقم المحمول المُسجل عليه بتطبيق «واتس آب»، والبريد الإلكتروني الخاص به.

أماكن لاستلام شهادة الجيش

وعقب إتمام تلك الإجراءات، يُحدد طالب الخدمة مكان استلام «شهادة الجيش الورقية»، سواء من إدارة التجنيد والتعبئة بحلمية الزيتون، أو منطقة التجنيد التابع لها، أو قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها، ثم يتم الضغط على «تسجيل البيانات»، ليظهر رقم الطلب، ويتم الاحتفاظ به.

ويعقب ذلك إتمام الدراسات والإجراءات بواسطة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة، ومناطقها، ويتم متابعة الطلب عبر موقع التجنيد، ليتم استخراج الشهادة عقب سداد الرسوم المُقررة، أو تقديم مستندات مطلوبة منه، أو غيرها من الإجراءات.

استخراج شهادة الجيش

ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج شهادة الجيش في حالة فقدانها، خاصة أنها المستند الذي يؤكد تأدية الذكور للخدمة العسكرية، أو الحصول على إعفاء من قبل القوات المسلحة.



ويسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل مميزة توفر لهم راتبا جيدا، وعليه يتم استخراج مجموعة من المستندات والأوراق التي يتم تقديمها للعمل، من بينها شهادة الجيش، والتي تعد أيضا هامة من أجل استكمال الدراسات العليا.

استخراج شهادة الجيش

ويمكن عبر خطوات سهلة وبسيطة استخراج شهادة الجيش في حالة فقدانها، خاصة أنها المستند الذي يؤكد تأدية الذكور للخدمة العسكرية، أو الحصول على إعفاء من قبل القوات المسلحة.

خطوات استخراج شهادة الجيش

هناك مجموعة من من الخطوات اللازمة من أجل استخراج شهادة الجيش، والتي تتضمن ما يلي:

- تبدأ أولى خطوات استخراج شهادة الجيش بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لإدارة السجلات العسكرية، والذي سوف يتطلب منك تسجيل البيانات الأساسية لمقدم الطلب.

- وتشمل خطوات استخراج شهادة الجيش ملء البيانات والتي تتضمن الرقم العسكري، وموقف الخدمة، وأيضا تاريخ التجنيد وتاريخ التسريح، وسبب إنهاء الخدمة، والسلاح، وأيضا المركز أثناء التجنيد.

- ويقوم المواطن الراغب باستخراج شهادة الجيش فى هذه الخطوة بالذهاب إلى مقر إدارة السجلات التابع له حسب محل إقامتك، من أجل استكمال باقي الأوراق.

خطوات استخراج شهادة الجيش بدل فاقد اونلاين

وفيما يخص خطوات استخراج شهادة الجيش بدل فاقد أونلاين، تبدأ بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

- فى هذه الخطوة يتم اختيار خدمات التجنيد من قائمة الخدمات الإلكترونية.

- أما الخطوة التالية سيطلب منك الضغط بدل فاقد / تالف شهادة إنهاء الخدمة العسكرية.

- فى هذه الخطوة قم بتسجيل البيانات المطلوبة.

- يتم الضغط على مراجعة وتأكيد الطلب.

- بعد ذلك عليك تسديد رسوم استخراج شهادة الموقف من التجنيد، وذلك بعد الموافقة على الطلب.

- سوف ترسل لك الشهادة على محل الإقامة التابع لك في بطاقة الرقم القومي.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

- إحضار صورة وأصل من البطاقة الشخصية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب.

- كما تتضمن المستندات المطلوبة تجهيز كشف عائلي يتم استخراجه من قبل منطقة التجنيد التابع لها.

- استخراج بطاقة خدمة عسكرية 6 جند، وذلك من مكتب التجنيد والتعبئة.

- استخراج بيان قيد عائلي للأب وأيضا لزوج الأم.

توضح الأوراق المطلوبة لاستخراج البدل فاقد للشهادة العسكرية فى 5 خطوات.

1- تحرير محضر فقد شهادة تأدية الخدمة العسكرية بالقسم التابع له.

2- صورة من شهادة تأدية الخدمة العسكرية مع المحضر لمكتب التجنيد بالقسم التابع له.

3- ختم من قسم التجنيد بمديرية الأمن التابع لها.

4- صورة الرقم القومى

5- تقديم الأوراق المذكورة للسجلات العسكرية بمنطقة التجنيد التابع لها.