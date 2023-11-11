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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

السكر
السكر

شهدت أسعار السكر الأبيض الخام تحركا جديدا بدء منذ منذ نهاية الأسبوع الماضي، إذ سجل السكر أسعار جديدة مقارنة مقارنة بالأسبوع الأخير من شهر أكتوبر.

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سعر السكر اليوم

وتحرك سعر طن السكر الأبيض الخام إلى نحو بين 40- 42 ألف جنيه، أي أن الكيلو سجل بين 40-42 جنيها مقابل سعر يتراوح بين 35 و37 ألف جنيه قبل الزيادة، وهو ما يخالف التوقعات في ظل توافر المعروض من السكر في الأسواق ووجود احتياطي استراتيجي يكفي لأشهر.

السكر

قرار حكومي عاجل 

وكشفت وزارة التموين والتجارة ‏الداخلية عن تعاقدها من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية على ‏‏100 ألف طن من السكر أبيض وصول النصف الثاني من الشهر الجاري ، أي خلال أيام من الآن.

وكشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان رسمي، ‏أن التعاقدات الأخيرة للسكر تأتى طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح ‏السيسى،  لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السكر ولتلبيه احتياجات ‏المواطنين من سلع هامة للمصريين ضمن مبادرة خفض الأسعار.

إبريل 2024

وبالنسبة لحجم المخزون الاستراتيجي كشف بيان الوزارة عن أن ‏المخزون الاستراتيجي للسكر يكفى حتى ابريل 2024 ، منوهاً ان شهر يناير ‏وفبراير القادمين سوف يكونا بداية حصاد قصب السكر وبنجر السكر وهو ما ‏يزيد من المخزون الاستراتيجي من السكر أيضا.

السكر

وبحسب بيان وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تضخ الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية  بمخازنها يوميا مابين 2000 الي 3000 ‏طن سكر /يوم لتصرف لمنافذ صرف السلع التموينية لصرفها للمستفيدين ‏من الدعم، والكميات التي ‏تصرف للمواطنين على بطاقة الدعم من السكر وحصول المواطن على ‏متطلباته من السكر بمبادرة تخفيض الأسعار تساهم فى تلبيه احتياجات ‏الأسرة المصرية من هذه السلعة الهامة.

وكان أحمد كمال، معاون وزير التموين، قال إن وزارة التموين ، إن مصر لديها احتياطي من السكر يكفي حتى أبريل 2024، ولا توجد أي مشكلة في السكر، ويوجد توجيه من الرئيس السيسي أن يكون هناك احتياطي من 3 لـ 6 أشهر من كل السلع الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح معاون وزير التموين، خلال مداخلة تليفزيونية، أن احتياطي مصر من الزيت يكفي لـ 3 أشهر، والأرز لمدة 3 أشهر، والسكر حتى أبريل 2024، ويتم ضخ الإنتاج من خلال المجمعات الاستهلاكية المختلفة بـ 27 جنيها فقط للمواطنين.

ونوه بأن شبكة توزيع وزارة التموين، كان قوامها 30 ألف منفذ، وتم إضافة المجمعات الاستهلاكية للدولة؛ ليتم ضخ السلع الأساسية بتخفيضات تصل إلى 25%، "شبكة التوزيع وصلت 40 ألف منفذ تخدم 40 مليون شخص من منظومة التموين، ويتم إنفاق 36 مليار جنيه سنويا عليهم، هو رقم كبير يعبر عن اهتمام الدولة بالملف الغذائي وبالمواطن المصري".

ولفت إلى أن الدعم المتعلق بمنظومة الخبز وصلت إلى 90 مليار جنيه، والمواطن يتحمل 5 قروش فقط على رغيف العيش على الرغم من تكلفته على الدولة بجنيه على كل رغيف، وعلى الرغم من كل الظروف العالمية مازال الرئيس السيسي مهتم بتلبية احتياجات المواطن.

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