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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: تحرير 1208 محاضر تموينية وضبط 51 طن مواد غذائية وعلف دواجن

حملات تموينية في
حملات تموينية في المنوفية

كلف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه والعمل على  محاربة الغش التجاري بكافة أشكاله.


شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة خلال الأسبوع الجاري حملات تموينية مكثفة بمختلف نواحي المحافظة  ، أسفرت عن تحرير ( 1208 ) محضر تمويني تضمنت ( 573) محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و( 635) محضر للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وكذا مخالفات أخري .

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أوضح المحاسب عاطف الجمال  وكيل وزارة التموين بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير (4) محاضر جنح بمركز ومدينة شبين الكوم تنوعت مابين محضر ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية لحوزته 2طن  مكرونة ، 2 طن أرز ، 1200 عبوة زيت طعام  ، ومحضر  ضد صاحب محل لبيع الأعلاف لحوزته (5) طن أعلاف دواجن  بدون مستندات مجهولة المصدر وتحرير (2 ) محضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم (2) طن و  (18) شيكارة دقيق بهدف التربح بطريقة غير شرعية ، وفى مركز الشهداء ، تم تحرير محضر ين ضد أصحاب مخازن للسلع الغذائية بحوزتهم 1 طن مكرونة ، 1 طن عدس ، 1,25 طن أرز  بدون مستندات مجهول المصدر ، فيما تم تحرير محضر ين بمركز سرس الليان ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم (3) طن و(615) شيكارة ]دقيق بقصد البيع في السوق السوداء والتربح دون وجه حق ، ومحضرين  جنح بمركز تلا أحدهم ضد صاحب ثلاجة لحفظ وبيع اللحوم المجمدة بحوزته 500 كجم  لحم  مجهولة المصدر ، وأخر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف بحوزته 1 طن دقيق ، 500 كجم  مكرونة  بدون مستنات ، وفي مركز ومدينة منوف تم تحرير (2) محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بحوزتهم 42 شيكارة دقيق بدون مستندات بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح بطرق غير شرعية.

 


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية  نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لضمان توافر السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين.

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