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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنوفية يشهد اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اليوم في إجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب ،  بحضور  الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، و الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس،  والذي عقد  بمقر جامعة بنها بالعبور.

أشار الدكتور أحمد القاصد إلي أن الإجتماع ناقش بعض الموضوعات الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب في الجامعات الحكومية

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وأكد  رئيس الجامعة  علي إهتمام جامعة  المنوفية بتطوير  المناهج الدراسية وإضافة برامج جديدة  بالكليات ، مشيرا إلي مشاركة الجامعة  في المبادرات الرئاسية التي تهتم و تدعم  الشباب المصري وتصقل مهاراته الرقمية والتكنولوجية  ،وتهدف إلي  بناء قدرات الشباب التطبيقية والعملية وتنمية مهاراتهم الحياتية ليصبحوا نواة لمجتمع رقمي قادر على مواكبة التطور المستمر في العالم وقادر علي اقتحام سوق العمل المحلى والدولي

ومن جانبه أعرب الدكتور ناصر الجيزاوي عن سعادته باستضافة جامعة بنها لاجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، موجها التحية لأعضاء المجلس وضيوف الجامعة و استعرض رسالة جامعة بنها العلمية والبحثية.

كما حضر المجلس الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها  لشئون التعليم والطلاب، و رؤساء الجامعات ونواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب .

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