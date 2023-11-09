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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأحد.. جامعة المنوفية تنظم أكبر ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 تنظم جامعة المنوفية أول ملتقى للصناعات والابتكارات العلمية وذلك صباح الأحد القادم الموافق ١٢ نوفمبر الحالى بصالة المطعم المركزى بمجمع الكليات بالبر الشرقى.

 يشارك فى افتتاح فعالياته اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية بحضور لفيف كبير من أكاديمية البحث العلمى ووزارة البيئة والهيئة القومية للثروة المعدنية ووزارة الاتصالات وشركات العربى واتحاد الصناعات المصرية ونقابة المهندسين والأطباء وشركات سايلو فودز وسمارت فولتا ومدكور ومجموعة سيجما وجهاز شئون البيئة ومركز البحوث الطبية والطب التجددى وجهاز المشروعات الصغيرة بالمحافظة وجامعة الأهرام الكندية والشركة العربية الإفريقية للصناعات الطبية ورئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية بالمجلس الأعلى للجامعات ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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أكد رئيس الجامعة أن هذا الملتقى يتم تنظيمه لأول مرة بالجامعة لعرض مشاريع الطلاب والباحثين وبراءات الاختراع، فى ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠ والتغير المستمر في احتياجات سوق العمل، وتأكيدا على أهمية توافق المحتوى العلمى للمقررات التى يتم تدريسها مع المتطلبات المستقبلية، وأهمية إكتساب الدارسين المهارات الإضافية اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل، كما تسعى الجامعة من هذا الملتقى للتواصل مع الشىكات فى مختلف التخصصات لتوفير فرص عمل للطلاب والخريجين والباحثين.

 ويضم الملتقى جلسات حوارية لرموز الصناعة والبحث العلمى حيث تتناول الجلسة الحوارية الأولى تعظيم دور القطاع الحكومى فى الصناعة، أما الجلسة الحوارية الثانية تناقش المشروعات البحثية وكيفية تمويلها.

أكاديمية البحث العلمي الإبتكارات العلمية البحث العلمي الدكتور أحمد القاصد المشروعات الصغيرة جائزة مصر للتميز الحكومي محافظة المنوفية

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