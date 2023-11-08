محافظة المنوفية تشارك في معرض الأسبوع الكويتي - المصري بمنتجات يدوية وتراثية

أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية إلى أن المحافظة شاركت في افتتاح فعاليات معرض الأسبوع الكويتي - المصري الـ14 بالقاهرة، بعنوان "الكويت في مصر"، الذي يستمر حتى يوم الخميس المقبل، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية ، وحسن شحاته وزير العمل ،ونخبة متميزة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين في شتى المجالات، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الرسمية من البلدين التي تحرص على دعم العلاقات.

وقالت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، إن الأسبوع المصري - الكويتي يعد واحداً من أكبر التجمعات في دعم أواصر الصلات، مثمنة جهود التعاون بين الأشقاء لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يشهد الأسبوع مشاركة أكثر من 80 وزارة ومؤسسة وجهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط والاستثمار والبنوك والطب والسياحة والإعلام والثقافة والاتصالات وغيرها، في أكبر تجمع كويتي مصري يسهم في تدعيم أواصر الترابط بين الشعبين المصري والكويتي، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجارى.

كما ثمنت وزيرة الهجرة دعوة عدد من صناع وفناني الحرف التراثية، ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بمحافظة المنوفية للمشاركة في معرض "تراثنا" الذي سيعقد في مدينة العلمين، مؤكدة أن هناك 14 محافظة مصدرة للهجرة غير الشرعية تمتاز بالكثير من الحرف التراثية المتميزة، والتي تعد امتدادا للفن المصري القديم، وإبداعات المصريين التي تحفظها جدران المعابد وجداريات المقابر الفرعونية منذ آلاف السنين.

وشاركت محافظة المنوفية في المعرض بعدد من الصناع المتميزين بعرض منتجاتهم المتميزة من الحرف اليدوية، التي صنعتها أيادِ مصرية ماهرة من أبناء المحافظة، وتتمتع بميزات تنافسية كبيرة في الأسواق العالمية، وذلك وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، بما يمثل حافزا كبيرا لشباب محافظة المنوفية للاستمرار وتقديم أفضل ما لديهم في الصناعات والحرف اليدوية، وفتح آفاق جديدة لجذب مزيد من الشباب للعمل في هذه المجالات الهامة، داعية الجميع لتفقد الجناح خلال أيام المعرض والاستمتاع بالمنتجات التقليدية المتميزة لشباب محافظة المنوفية، والتي تستطيع المنافسة عالميا في مستواها وأسعارها.

من جانبها قدمت وزيرة الهجرة الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدعمه المستمر لإبراز منتجات المنوفية في كافة المحافل المحلية والدولية ، لافتة إلى حرصها على تقديم أوجه الدعم لتلك القري المنتجة سواء تدريب أو دعم البنية التحتية أو التسويق داخليا وخارجيا.

من جانبه ثمن سفير الكويت لدي مصر جهود محافظ المنوفية ودعمه للصناعات المتميزة والتى لاقت إعجابه الشديد لتميز المحافظة بعدد من الصناعات المتنوعة .

وأكد محافظ المنوفية أن المنوفية تعد قلعة للصناعات اليدوية المتميزة وتولى المحافظة اهتماماً كبيراً بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والحرف التراثية واليدوية.

كما اكد حرصه واهتمامه الدائم على مشاركة المحافظة بكافة المعارض المختلفة على المستوى المحلى والدولى للمساهمة فى ترويج وتسويق الصناعات والمنتجات الحرفية ، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لصغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل العقبات التي تواجههم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.