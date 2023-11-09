محافظ المنوفية: مشروعك وفر 42 فرصة عمل بتمويل 4 ملايين جنيه خلال أكتوبر

أكد محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم خلال شهر أكتوبر الماضى في توفير 42 فرصة عمل بنطاق المحافظة، وإقامة 20 مشروعا متنوعا بإجمالى تمويل ما يزيد عن 4 ملايين جنيه .



وقال محافظ المنوفية إن "مشروعك" يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحقيق التنمية المجتمعية بمختلف محافظات الجمهورية من خلال تشجيع الشباب لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه يتم متابعة مؤشرات الأداء بالمشروع "مشروعك" للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشباب لضمان الإستفادة من مزايا المشروع القومى كونه إحدى المبادرات الهامة لترسيخ ثقافة العمل الحر.



وأكد محافظ المنوفية أنه تم تقديم التدريب الفني والإداري للمتقدمين الراغبين في الحصول على القروض لإقامة العديد من المشروعات فى المجالات الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية، وكذا توفير الإستشارات الفنية ودراسات الجدوى للمشروعات المستهدفة لضمان الحفاظ على استمرارية تلك المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، مثمنا مجهودات وزارة التنمية المحلية، ودورها البارز في دعم جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج، موجها القائمين على برنامج "مشروعك" باستمرار تكثيف الحملات التوعوية لتعريف الشباب بمزايا البرنامج، والمتابعة المستمرة والمرور الميداني لكافة المشروعات لتذليل العقبات والوقوف على ما تم إنجازه من مشروعات على أرض الواقع لضمان تعظيم الاستفادة من كافة أوجه المشروع .