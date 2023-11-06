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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السكر بـ 27 جنيه.. التموين تزف نبأ سارا للمواطنين بشأن تخفيض الأسعار

سعر السكر
سعر السكر

قال براهيم عشماوي، مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه كان هناك شائعة أنه لا يوجد مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وهذا كذب وشائعة، إذ ان القمح يوجد احتياطي يتخطى 5 أشهر، والزيت يتخطى 6 أشهر، والسكر احتياطي يتخطى 4 شهور، والأرز احتياطي يصل لـ 3 أشهر، وبالتالي لا يوجد أي مشكلة في الشريحة الأولى بالرعاية. 

التموين تتحدث عن تخفيض الأسعار 

وأضاف "عشماوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع من خلال قناة "إم بي سي مصر"، أن الأسعار في السوق الحرة أصبحت تفوق دخل المواطن بسبب المتغيرات العالمية وارتفاع الأسعار، ولذلك اتفقت الدولة مع القطاع الخاص أن يكون هناك مبادرة لمدة 6 أشهر بغرض التخفيف على المواطن في الأسعار في السلع الأساسية، وأهم تلك السلع هي الزيت والسكر والأرز. 

وتابع مساعد وزير التموين، أن سعر السكر بـ 27 جنيها للمستهلك الطبيعي، لافتا إلى أنه يتم طرح ما يصل من 20 ألف طن في البورصة السلعية بشكل يومي، أي ما يقرب من 100 ألف طن يتم طرحها من خلال البورصة المصرية للسلع لتخفيض الأسعار، وإجمالي الاستهلاك الشهري 170 ألف طن، وبالتالي ثلثي الإنتاج يتم إمداد التجار والسلاسل التجارية بأسعار مميزة، فضلا عن وجود التزامات من التجار والشركات لبيعها بسعر 27 جنيه للكيلو. 

واستكمل، أن الدولة تقوم بدورها وأكثر في توفير السلع بأسعار عادلة، وهذه السلع متاحة على مستوى الجمهورية، "إحنا لسه بنبتدي، والمبادرة تتيح السلع الأساسية بنسبة تقل عن مثيلها من 15 لـ 25%، ويتم متابعة هذا الأمر، ولو حصل لبعض السلاسل السلعة لم تصلها بعد، هتجيلها في الفترة اللي جاية، مازال المبادرة لمدة 6 أشهر". 

التموين القمح السلع الاستراتيجية برنامج الحكاية عمرو أديب سعر السكر

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