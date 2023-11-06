قال المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مبادرة خفض الأسعار يتم تعميها على مستوى الجمهورية.



وأضاف المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "مبادرة خفض الأسعار توفر أفضل الأسعار للسلع الأساسية من خلال وزارة التموين والشوادر بالمحافظات".

وأشار المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "لدينا 7000 منفذ ثابت ومتحرك يتم عرض السلع التي ضمن مبادرة خفض الأسعار بها".

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الحكومة وجهت الجهات المعنية والرقابية بضبط الأسواق"، مضيفا: "تم تحرير 4000 محضر للمخالفين لتعليمات مجلس الوزراء بشأن كتابة الأسعار على السلع".

وتابع المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "عملية الرقابة على كل البقالين على مستوى الجمهورية أمر صعب ولكن نسعى لضبط الأسواق".

وأكد المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "الدولة اتخذت إجراءات قوية للسيطرة على التضخم في أسعار السلع الغذائية".

