سعر أصغر سيارة هاتشباك في السوق المصري

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

اشتهرت السيارة اسبيرانزا A113 كواحدة من أصغر السيارات الاقتصادية في السوق المصري، حيث تأتي بمحرك اقتصادي موفر في استهلاك البنزين.

اسبيرانزا A113

مواصفات السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

تتوفر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 بمحرك سعة 1300 سي سي، رباعي الأسطوانات، ينتج قوة حصانية تقدر بـ 87 حصاناً، ويعتبر من المحركات الاقتصادية في استهلاك البنزين، وعزم أقصى للدوران يبلغ يبلغ 114 نيوتن متر، كما تتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 16 ثانية.

وبلغت قراءة العداد في السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 نحو 60 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

قياسات وأبعاد السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012

الطول الكلي: 3.700 متر

العرض الكلي: 1.587 متر

الارتفاع: 1.527 متر

الوزن الصافي: 1040 كيلوجرام

سعة خزان الوقود: 43 لترا

اسبيرانزا A113

سعر السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة اسبيرانزا A113 موديل 2012 في سوق المستعمل من 140 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.