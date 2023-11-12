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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف المواصفات الرئيسية لـ Reno 11 و Reno 11 Pro

رينو 9
رينو 9

اقترب موعد الوصول المتوقع لإطلاق سلسلة هواتف أوبو الجديدة Reno 11، والتي من المحتمل أن يتم إطلاقها هذا الشهر.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تكشف العروض المسربة تصميم هواتف أوبو Reno 11، يشبه إلى حد كبير إصدار الشركة السابق "رينو 10"، وبفضل التسريبات الأخيرة، تم الكشف عن مواصفات كل من هاتف Reno 11 و11 Pro قبل الإعلان الرسمي عنهما.

 

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وتشير أحدث المعلومات إلى أن سلسلة هواتف أوبو Reno 11 ستستخدم معالجين مختلفين هما: أحدث معالجات Snapdragon من كوالكوم، ومعالج Dimensity التابع لشركة ميدياتك، على غرار عائلة Oppo Reno 10.

مواصفات Oppo Reno 11 المسربة

من المتوقع أن يتميز هاتف Reno 11 بمعالج ميدياتك Dimensity 8200، وسيحزم بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 67 وات.

وسيحصل الهاتف على هيكل تبلغ أبعاده 7.59 مليميتر، و7.66 مليمتير ووزن 184 جراما، وسيحتوي الهاتف على شاشة منحنية مع فتحة مثقوبة لكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، في حين أن الجزء الخلفي هو موطن لإعداد كاميرا ثلاثية.

وسيتضمن إعداد الكاميرا الخلفية لهاتف Oppo Reno 11، مستشعر رئيسي من نوع LYT600 من إنتاج شركة سوني، ومستشعر IMX355 للتصوير الفائق الاتساع، ومستشعر IMX709 للتقريب الذي سيكون له قدرة تكبير بصري 2x.

Oppo Reno 11

مواصفات هاتف Oppo Reno 11 Pro

سيحتوي هاتف أوبو Reno 11 Pro، على شاشة بدقة 1.5K تدعم معدل تحديث يبلغ تردده 120 هرتز، مع نظام تعتيم PWM 2160 هرتز، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR5X وتخزين داخلى من نوع UFS 3.1.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، سيحتوي هاتف Reno 11 Pro على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وفي الخلف ستكون هناك كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر IMX890 يدعم التثبيت البصري OIS، تنضم إليها عدسة IMX355 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة مقربة IMX709 2X بدقة 32 ميجابكسل.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على بطارية أصغر قليلا من الطراز القياسي، بسعة 4700 مللي أمبير، ولكن يقابلها سرعة شحن تبلغ 80 وات، ويبلغ سمك الجهاز حوالي 8.19-8.26 مليمتر ويزن حوالي 190 جراما، وبالنسبة للصوت واللمس، من المتوقع أن يتميز بإعداد مكبر صوت مزدوج ومحرك X-axis، على التوالي.

Oppo Reno 11 Pro
Reno 11 أوبو Oppo Reno 11 Pro أوبو Reno 11 مواصفات رينو 11

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