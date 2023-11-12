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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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محافظات

مدير الرعاية الصحية بالإسماعيلية: استقبال مصابي غزة واجب.. ولجنة طوارئ 24 ساعة

صدى البلد

أكد الدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أن استقبال مصابي غزة بمستشفيات المحافظة التابعة للهيئة واجب  وطني وانهم يتلقون الرعاية الفائقة.

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كما أشار سامي الي رفع السعة الإستيعابية لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال المصابين والمرضى بما يضمن توزيعهم على المستشفيات بشكل رشيد لضمان تقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم على أكمل وجه، وذلك حسب توجيهات الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان.

كما اكد  الدكتور محمد سامي، علي  توافر جميع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ضمن جاهزية استقبال مصابي غزة.


وأشار "سامي" إلى انعقاد لجنة الأزمات والطوارئ بفرع الإسماعيلية على مدار ٢٤ ساعة.

وأكد "سامي" على تنظيم جداول الأطباء والتمريض بكافة الأقسام وخاصة أقسام الاستقبال والطوارئ، مع تشكيل فرق للانتشار السريع، وزيادة أعداد النوبتجيات، وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل وأكياس الدم لجميع الفصائل ومشتقاته، ومتابعة توافر نسب إشغال الأسرة بالمستشفيات سواء بالأقسام الداخلية أو الرعايات المركزة، وكذلك نسب إشغال أجهزة التنفس الصناعي، والتأكد من مصادر الطاقة والمياه والكهرباء والوقود والغازات الطبية اللازمة للتشغيل، بما يضمن كفاءة تشغيل كافة الأجهزة الطبية وغير الطبية بالمنشآت.

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، قد اجري، الاسبوع الماضي ، جولة تفقدية لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة التابعة لهيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من مدى جاهزية المستشفى ومستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية لاستقبال حالات المصابين من غزة في ظل التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية والدكتور محمد سامي مدير هيئة الرعاية الصحية فرع الإسماعيلية، والدكتور محمد جبريل مدير مستشفي أبو خليفة.

وخلال الجولة، أكد "بشارة" على دعم الدولة المصرية وتقديم كافة الخدمات الطبية والرعاية للمصابين.

مشيرًا إلى متابعته لاستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات المحافظة لاستقبال حالات المصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

واطمئن بشارة على حالات مصابي غزة الذين تم نقلهم لمستشفى الطوارئ بأبوخليفة حيث تتلقى الحالات الرعاية الطبية الكاملة في وطنها الثاني مصر.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية  على توفير كافة الإمكانيات الطبية والبشرية لتقديم الرعاية اللازمة لهم كما تم تشكيل فرق طبية خاصة للتعامل مع حالات المصابين، وتعزيز الأجهزة الطبية والتقنية بالمستشفى لتلبية احتياجات المرضى بالإضافة إلى الدعم النفسي المقدم لهم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التضامن والتعاون بين مصر وفلسطين، وتؤكد على دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

كما تُعد بمثابة تأكيد على الروابط القوية التي تجمع بين الشعبين المصري والفلسطيني، والتزام مصر بتقديم كل الدعم والمساندة لإخوانها في فلسطين في هذه الظروف الصعبة.

الاسماعيلية الاستقبال والطوارئ الاستعداد القصوى الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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