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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالكوفية الفلسطيني.. نسرين طافش تتألق في أحدث ظهور لها

نسرين طافش
نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها. 


 

وظهرت نسرين طافش، مرتدية لوك كاجوال مع شال فلسطيني بتصميم أنيق وجذاب ليكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 


 

وعلقت على الصورة قائله:"ربما لا نعيش في فلسطين لكن فلسطين تعيش فينا ".

 

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 

 

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

الفنانة نسرين طافش دراما رمضان غادة عادل فلسطيني كريم عبد العزيز مسار إجباري نادى الرجال السرى

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