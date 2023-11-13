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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم .. محاكمة المتهم بإنهاء حياة زوجته بالزيت المغلي في المحلة

صدى البلد

تعقد الدائرة الثانية بمحكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية برئاسة  ضياء الدين محمد ابوالوفا رئيس الدائرة الثانية اليوم جلسة محاكمة  الزوج المتهم بإنهاء حياة زوجته حرقا بالزيت المغلي، تدرج انهاء حياة الزوجة بوضع مخدر لها  فى عصير من قِبل زوجها ،ثم طعنها في الرأس بواسطة سلاح أبيض " سكين" ،ذلك  بسبب خلافات أسرية بينهما لسماع أقوال شهود والاطلاع إلي مطالب أسرة الضحية .

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وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا  من مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول جثمان  سيدة إلى مستشفى المحلة العام ، جثة هامدة وبها أثار حرق ،وعدة طعنات في الرأس.

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا منوف القاهرة

كما تابعت  الأجهزة الامنية ومباحث قسم شرطة ثان المحلة الكبرى دورها بالانتقال إلى محل البلاغ بمنطقة الجمهورية التابعة لدائرة قسم ثان المحلة ،بالمعاينة الأولية  تبين إقدام "شريف . ح" على قتل زوجته وانه قام بسكب  زيت مغلى على جسدها وإصابتها بطعنة نافذة فى الرأس بواسطة سلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها.

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا- القاهرة

وأفادت التحريات الأمنية أن الزوج المتهم كان قد انفصل عن زوجته و ابنة خاله منذ سنتين، ثم عاد إليها وتم الصلح بينهما قبل ارتكاب  الواقعة بيومين مبيتاً بذلك النية لقتلها حيث أقدم على وضع مخدر لها العصير ولبناتها الثلاثة وقام بإلقاء الزيت المغلي على مختلف أنحاء جسدها، مما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة،  وباستخدام سلاح أبيض "سكين" فى منتصف رأسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في الحال وتركها وفر هاربا.

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا- القاهرة

كما كثفت الجهود وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن فريق البحث الجنائي من  إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة وأمرت النيابة العامة بحبسه 15 يوم  على ذمة التحقيقات وتم إحالته للمحاكمة الجنائية.

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