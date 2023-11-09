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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيف على خط طنطا

قطار
قطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، برئاسة المهندس محمد عامر، عن تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا/ منوف/ القاهرة، اعتبارًا من غد الجمعة، لتشغيل قطار رقم 1191 القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة الساعة 03:50 عصرًا ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءً، واعتبارًا من السبت المقبل تشغيل قطار رقم 1190 طنطا / القاهرة يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحًا ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحًا بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا.


وذكر بيان صادر عن وزارة النقل، اليوم /الخميس/، أن هذه الخدمة الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل وفي إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.


وأوضح البيان، أن الخدمة الجديدة يترتب عليها تعديل مواعيد بعض القطارات، لتشمل قطار 529 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف اعتبارًا من غد الجمعة يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالي، وقطار 551 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف/ طنطا يقوم من القاهرة الساعة 03:00 عصرًا ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءً، وقطار 535 (تحيا مصر) القاهرة/ منوف/ طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحًا ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحًا. 


وكذلك قطار 512 (تحيا مصر) منوف/ القاهرة اعتبارًا من السبت المقبل، يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحًا، وقطار 548 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءً، وقطار 534 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحًا ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحًا، وقطار 556 (تحيا مصر) طنطا/ منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءً، وقطار 550 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساء ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءً، وقطار 554 (تحيا مصر) طنطا/ منوف/ القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءً، وقطار 524 (تحيا مصر) القناطر الخيرية/ القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءً، وقطار 546 (تحيا مصر) طنطا/ منوف يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهرًا ويصل منوف الساعة 01:55 ظهرًا.

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