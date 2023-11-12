منشور أدرعي.. جيش الاحتلال يوجه عدة رسائل هامة لسكان شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن التوقفات الإنسانية في شمال قطاع غزة ستستمر اليوم لتمكين الفلسطينيين من إخلاء الجنوب.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في منشور له باللغة العربية على موقع التواصل الاجتماعي "اكس X" إن طريق صلاح الدين سيكون مفتوحا للحركة الجنوبية لسبع ساعات يوميا، بين الساعة 9 صباحا والساعة 4 مساء.

وأضاف أن جيش الاحتلال سيقوم "بتوقفات تكتيكية في الأنشطة العسكرية" في بلدة جباليا وحي عزبة ماليين اليوم بين الساعة 10 صباحا والساعة 2 مساء، حتى يتمكن الفلسطينيون من الوصول إلى الممرات الإنسانية للإخلاء إلى الجنوب.

وأشار إلى أنه سيكون هناك طريق آمن من مستشفى الشفاء، عبر شارع الوحدة، للوصول إلى طريق صلاح الدين، ليصل الفلسطينيون إلى جنوب غزة.

وجاء في منشور أدرعي على اكس:"سكان شمال غزة لديّ عدة رسائل مهمة اليكم هذا الصباح: مئات الآلاف من السكان قد انتقلوا على مدار الأيام الأخيرة عبر الممرّ الآمن الإنساني، سواء بالسيارات أو مشيًا على الأقدام عبر شارع صلاح الدين".

وتابع: "اليوم (الأحد) سيتم فتح شارع صلاح الدين أمام مروركم، اعتبارًا من الساعة 09:00 صباحًا وحتى الساعة 16:00 عصرًا من أجل الانتقال جنوبًا إلى ما بعد وادي غزة. لا تستسلموا لحماس - استمرار تواجدكم في المنطقة يعرّضكم لخطر كبير للغاية!".

واستطرد: "اليوم الأحد بين الساعات 10:00 صباحًا و14:00 ظهرًا سيتم وقف تكتيكي مؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في قرية جباليا وعزبة ملين من أجل التزود والانتقال إلى طريق صلاح الدين جنوبًا. نناشد السكان استغلال هذا التعليق المؤقت للنيران والانتقال جنوبًا من الممر الإنساني عبر شارع صلاح الدين".

ولفت إلى أنه سيعمل ممر الاخلاء الذاتي من مجمع الشفاء الطبي عن طريق شارع الوحدة ومن ثم الى طريق صلاح الدين والانتقال الى جنوب وادي غزة".

واختتم أدرعي منشوره بالقول: "انضموا إلى مئات الآلاف من السكان الذين أدركوا بأن حماس قد فقدت سيطرتها على شمال القطاع وقرروا الحفاظ على أنفسكم وعلى أفراد عائلاتهم من خلال الانتقال جنوبًا إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة. في حال ما زالت العناصر الحمساوية تمنعكم من القيام بذلك فتواصلوا معنا نصيًا عبر التلغرام gaza_saver@".