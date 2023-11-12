أوقفوا الإبادة الجماعية.. 20 ألفا يشاركون في تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين ببروكسل.. شاهد

تظاهر أكثر من 20 ألف شخص في بروكسل لإظهار الدعم للفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة التي تتعرض لقصف إسرائيلي كثيف.

وهتف العديد من المتظاهرين "فلسطين حرة" و"أوقفوا الإبادة الجماعية" خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية التي خرجت في "يوم الهدنة" الذي تحتفل فيه بلجيكا ودول أخرى بانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وهتف البعض "عار عليك أيها الاتحاد الأوروبي" لاعتقادهم أنه منحاز بشكل واضح إلى اسرائيل على حساب حياة الفلسطينيين وحقوقهم.

وقامت شرطة بروكسل التي قدرت عدد المشاركين ب21 ألف شخص بمرافقة التظاهرة وأغلقت حركة المرور على طرق عدة خلال مرورها.

