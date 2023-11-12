باحث سياسي يستعرض تناول الصحف الأمريكية لآخر تطورات الوضع في غزة|فيديو

قال الدكتور توفيق حميد، الباحث السياسي في شئون الشرق الأوسط، إن المظاهرات التي خرجت أمس في الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضخمة للغاية، معقبًا: “كانت مهيبة من حيث الحجم وهي تعتبر الأكبر منذ بداية الأحداث في السابع من أكتوبر وتعتبر بمثابة تغيير بوصلة بعض الأشياء في الصحافة الأمريكية في هذا الأمر”.



وأضاف “حميد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن في حالة تزايد أعداد المتظاهرين يمكن أن يؤثر ذلك في صناعة القرار الأمريكي من حيث الدعم لإسرائيل.



وتابع الباحث السياسي في شئون الشرق الأوسط أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في أمريكا حدث تغير في رؤية الشعب الأمريكي في كونه أصبح لا يريد انتخاب الأفراد التابعين للأحزاب مثل بايدن وترامب، حيث يرى الشعب الأمريكي أنهم لن يحققوا الإرادة السياسية له لذلك قد يلجأوا لانتخاب أفراد غير تابعين للأحزاب.