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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 87 تعديا على الأراضي الزراعية خلال حملات بالمنيا

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إزالة 87 حالة تعد بالبناء المخالف على الأرض الزراعية ضمن حملات الوحدات المحلية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية للتصدي بكل حسم لكافة أشكال التعديات داخل مراكز وقرى المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء.

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وتابع المحافظ نتائج حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية بالوحدات المحلية حيث تم إزالة 43 حالة تعد بالبناء المخالف فى سمالوط والمنيا وملوي ومغاغة منها 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقريتي قلوصنا ومنقطين وايقاف حفر وبناء بدون ترخيص بشمال وجنوب مركز سمالوط.

وفى المنيا تم إزالة 16 حالة تعد على أرض زراعية بقريتي تله وصفط الخمار وحى جنوب المدينة وردم حفر أساسا بحي غرب وإزالة 9 حالات بناء بدون ترخيص بـ"قرية ابشادات" وحي غرب بمركز ملوي وإزالة حالة تعد على الأرض الزراعية بالبناء المخالف بدون ترخيص بمركز مغاغة .

وفى مراكز بنى مزار ومطاي والعدوة تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 44 حالة تعد منها 29 حالة تعد على أراض زراعية وبناء مخالف في بني مزار بقري بنى على والحسينية وأحياء المدينة، و6 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقريتي منبال و أبوعزيز وأحياء المدينة بمركز مطاي، وفى مركز العدوة تم إزالة 9حالات تعد بالمهد خارج الحيز العمراني بقرى منشأة عبد الله والقايات وزاوية برمشا وأحياء بالمدينة، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

ازالة 87 حالة تعد بالبناء أسامة القاضي محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا مراكز وقرى المحافظة سمالوط

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