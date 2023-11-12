شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

ذكرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنها قصفت قوات العدو في كيبوتس حوليت بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأعلنت "كتائب القسام"، بأنها دمرت ثلاث دبابات للاحتلال وناقلة جند في محور شمال غرب غزة وجنوبها".

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وذكرت القسام اليوم الأحد: "دمرنا ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105، كما دمرنا ناقلة جند صهيونية في محور شمال غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

كما أكدت تدمير "دبابتين إسرائيليتين في محور جنوب غزة بقذائف الياسين 105".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، مقتل 5 جنود بمعارك في غزة، ليرتفع بذلك عدد قتلاه إلى 43 منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر الماضي.

وأضاف: أصيب "ضابطان و4 جنود في معارك قطاع غزة بصورة بالغة الخطورة".

وكان الناطق باسم كتائب "القسام"، أبو عبيدة قد أكد، أن أعداد القتلى من جنود جيش الاحتلال "أكبر بكثير" مما يعلنه جيش الاحتلال.

https://youtube.com/shorts/GxVKm9mSh-o?si=BC_zbXohfK2axIkV

وسبق وقال المتحدث باسم كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أبو عبيدة، قد قال في كلمة مسجلة له أمس السبت: "وثقنا تدمير 160 آلية عسكرية تابعة للاحتلال تدميرا كليا أو جزئيا، منذ بدء العدوان البري، 25 منها خلال 48 ساعة الماضية".

وتواصل إسرائيل عدوانها بقصف غزة بغارات جوية مميتة ، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليون ونصف شخص وإرسال موجات من الجرحى الفلسطينيين إلى المستشفيات التي صارت عاجزة عن مساعدة الناس، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.