بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو طرد السكان الفلسطينيين من هناك، أو تقليص مساحة القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق إلى الأمام، والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة تماما... لا إعادة احتلال لغزة، لا تهجير قسري للشعب الفلسطيني… ويجب ألا يتم تقليص أراضي غزة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن “الولايات المتحدة ترغب في إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.