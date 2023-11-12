عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

بيان عاجل من أمريكا
بيان عاجل من أمريكا بشأن إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن الولايات المتحدة تعارض إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو طرد السكان الفلسطينيين من هناك، أو تقليص مساحة القطاع.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، قال سوليفان: "من وجهة نظرنا، فإن الطريق إلى الأمام، والمبادئ الأساسية للمضي قدما واضحة تماما... لا إعادة احتلال لغزة، لا تهجير قسري للشعب الفلسطيني… ويجب ألا يتم تقليص أراضي غزة".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، إن “الولايات المتحدة ترغب في إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الوطنية الفلسطينية”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

مستشار الأمن القومي: الولايات المتحدة ترغب في تجنب القتال المسلح داخل مستشفيات غزة

غزة لن يحكمها إلا أهلها.. تحذير عاجل من حماس لـ جيش الاحتلال

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

الولايات المتحدة إسرائيل غزة أمريكا مستشار الأمن القومي الأمريكي إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة طرد السكان الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

كفاية علينا الشناوي.. غضب جماهير الأهلي وأول قرار لكولر بعد التعادل مع الجونة

تصريح ناري من علاء عبد العال عن مستوى موديست مع الأهلي

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

إسرائيل تعلن عن إصابات خطيرة في الهجوم الصاروخي القادم من لبنان| فيديو

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

شاهد.. كتائب القسام تفتك بآليات الاحتلال الإسرائيلي الأحدث في العالم

موضوعات متعلقة

غزة لن يحكمها إلا أهلها.. تحذير عاجل من حماس لـ جيش الاحتلال

ضربة قوية لـ إسرائيل وأوكرانيا.. الكونجرس الأمريكي يضع خطة لمنع الإغلاق الحكومي

حالة ذعر.. سماع دوي إطلاق نار في تل أبيب

أيام مختلفة تماما تنتظره.. أردوغان يكشف عن نهاية الحياة السياسية لـ نتنياهو

كشف تفاصيل جديدة عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدي حماس

المقاومة الفلسطينية تعلن استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون

بلومبرج: إسرائيل تخسر 260 مليون دولار يوميا بسبب الهجوم على غزة

الاحتلال قصف مقر لها.. بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

القصة الكاملة لاستهداف قاعدة حرير في العراق بالطائرة المسيرة

أمريكا: لن يرتاح بايدن لحين التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة

تفاصيل مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة بالدوري| شاهد

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. اصطدام طائرة بسيارة في مدرج بولاية تكساس الأمريكية

نجت من موت محقق.. سهر الصايغ تتعرض لحادث سير مروع

جدل جديد.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري تجاه ملك بريطانيا

بالحجاب.. مي سليم تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

فيديو

نكبة غ.ز.ة تشعل إسـ.رائـيل.. والأمم المتحدة تدين الاحـ.تلال بالإبـ.ادة الجماعية

محصلش.. قصة الوقيعة بين فؤاد خليل وأحمد بدير بسبب بطولة مسرحية

هو أنا مجنون.. موقف لا يُنسى لـ فؤاد خليل مع سمير غانم

مقطع فيديو مؤثر لأصغر نازحة في قطاع غزة.. جدتها تثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ