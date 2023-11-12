غزة لن يحكمها إلا أهلها.. تحذير عاجل من حماس لـ جيش الاحتلال

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أسامة حمدان، اليوم الأحد، إن كل متر يتحرك فيه جيش الاحتلال داخل غزة يدفع فيه خسائر في العتاد والأرواح.

وأضاف حمدان، في تصريحات صحفية: "نقول للإدارة الأمريكية إن غزة لن يحكمها إلا أهلها ولن تكون فيها سلطة إلا للفلسطينيين”.

وأوضح أن "الكيان الإسرائيلي هو التهديد الحقيقي للبشرية والأمن والسلم الدوليين وفي المنطقة”.

وأكد القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن "العالم وقف متفرجا عندما وقعت مجزرة المستشفى المعمداني الشهر الماضي”.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.