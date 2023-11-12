نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن وقف إطلاق النار الشامل والدائم في قطاع غزة لن يكون ممكنا إلا مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس.

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال نتنياهو، إن “وقف إطلاق النار الوحيد الذي سنكون على استعداد لبحثه يجب أن يشمل إطلاق سراح الرهائن".

ولم يستبعد نتنياهو استمرار “الهدنات الإنسانية” لعدة ساعات، في منطقة محدودة، لأغراض محددة.

وأضاف أن “حركة حماس تريد سلسلة لا نهاية لها من فترات التوقف حيث "تنتهي" الحملة العسكرية الإسرائيلية بشكل أساسي”.

وقال نتنياهو: "يبدو الأمر كما لو أن الألمان (بعد إنزال الحلفاء) في نورماندي قالوا: حسنًا، دعونا نأخذ قسطًا من الراحة. انتظروا يا رفاق، دعونا نجدد إمداداتنا، ونخرج من الأنفاق، ونسلح أنفسنا مرة أخرى".

وأضاف: "من الواضح أننا لن نفعل ذلك".