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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نقص الوقود.. فلسطين تعلن موعد انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في السلطة الفلسطينية، إن خدمات الهاتف والإنترنت في قطاع غزة ستتوقف تماما يوم الخميس بسبب نقص الوقود، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأطلق مسؤولو السلطة الفلسطينية تحذيرات متكررة خلال الأسابيع الماضية من أن القطاع على بعد أيام من نفاد الوقود، وهو أمر حيوي للمستشفيات والنقل وإنتاج الغذاء ومعالجة المياه وغيرها من العمليات الحيوية.

تعطلت شبكات الإنترنت والهاتف في عدة مناسبات على الأقل في قطاع غزة منذ بداية الحرب، حيث حدث انقطاع في 27-29 أكتوبر، عندما شنت إسرائيل هجوما بريا موسعا.

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وكان آخر إنقطاع للاتصالات في 1 نوفمبر ، واستمر لعدة ساعات.

قطاع غزة غزة السلطة الفلسطينية

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