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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رأسية رائعة.. ليفاندوفسكي يسجل التعادل لـ برشلونة في مرمى ألافيس بالدوري الإسباني

روبرت ليفاندوفسكي
روبرت ليفاندوفسكي

نجح الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة في تسجيل هدف التعادل للفريق الكتالوني في مرمى ديبورتيفو ألافيس في الدقيقة 53 من عمر اللقاء برأسية رائعة، وذلك في المباراة المقامة على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

كان فريق ديبورتيفو ألافيس تمكن من مباغتة مضيفه فريق برشلونة بالهدف الأول عن طريق لاعبه صامويل اوموروديون في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الأول وذلك في المباراة المقامة على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.


كانت مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس قد انطلقت على استاد لويس كومبانيس الأولمبي ببرشلونة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بينما ألافيس في المركز 14 برصيد 12 نقطة.

تشكيل برشلونة أمام ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: مارك تير شتجين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، جول كوندي، إينجو مارتينيز، رونالد أراوخو.

خط الوسط: إيلكاي جوندوجان، فيرمين لوبيز، بيدري.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس.
تشكيل ديبورتيفو ألافيس

حراسة المرمى: سيفيرا.

خط الدفاع: جوروسابيل، أبقار، مارين، ودوارتي.

خط الوسط: خافي لوبيز، جويفارا، بلانكو، جوريدي، وريوخا.

خط الهجوم: سامو.

روبرت ليفاندوفسكي برشلونة ألافيس الدوري الإسباني فريق برشلونة مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس

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