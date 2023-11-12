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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير في الشؤون الإسرائيلية: المظاهرات الغربية المؤيدة لفلسطين أثرت على القرار الغربي

دعم فلسطين
دعم فلسطين

قال نظير مجلي خبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الحكومات الأوربية تجد المظاهرات في شوراعها بشكل يومي، مؤكدًا أن هناك 95% من مظاهرات العالم ضد إسرائيل وتساند الشعب الفلسطيني، والذي أنتج هذه الأرقام هي مراكز إسرائيلية.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الجليل مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن هناك أكثر من 4000 مظاهرة بدول العالم مساندة للشعب الفلسطيني، والتي تطالب بوقف إطلاق النار، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ودفعت لتغيير مواقف في الغرب مثل موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأشار إلى أن هناك نوع من الغطرسة في تصريحات الوزراء بالحكومة الإسرائيلية، مضيفًا، أنه لا هناك رقابة على ما يقولون، وهذا يدل على حالة التخبط والارتباك والفرقة في الحكومة الإسرائيلية، وأن الممارسات الإسرائيلية أحرجت الحكومات الغربية، ما كان أحد يتوقع في الغرب أن تتمادى إسرائيل إلى كل هذه الجرائم.

التصريحات غير منطقية

وأوضح أن التصريحات غير المنطقية لوزراء الكيان المحتل تساهم في كشف عقلية ومخططات الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لابد أن يغير موقفه كما تغير موقف الشعوب.

الإسرائيلية الحكومات الغربية الشعب الفلسطيني الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون قناة القاهرة الإخبارية مظاهرات

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