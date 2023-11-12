عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن ديون بطاقات الائتمان

الاقتصاد الأمريكي
الاقتصاد الأمريكي

استمرت ديون بطاقات الائتمان الأمريكية في الارتفاع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر من هذا العام، مسجلة الربع الثامن على التوالي من الزيادات على أساس سنوي، حسبما قال الاقتصاديون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ووفقا لحساباتهم، ارتفعت أرصدة بطاقات الائتمان بمقدار 48 مليار دولار (4.7٪) عن الأشهر الثلاثة السابقة وبمقدار 154 مليار دولار على أساس سنوي، وهي أعلى زيادة منذ بدء التسجيل في عام 1999.

وبذلك وصل إجمالي ديون بطاقات الائتمان المستحقة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.08 تريليون دولار.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرصدة الرهن العقاري أيضا إلى 12.14 تريليون دولار، في حين ارتفعت أرصدة القروض الطلابية وقروض السيارات إلى 1.6 تريليون دولار لكل منهما.

ونما إجمالي ديون الأسر بمقدار 228 مليار دولار خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى بطاقات الائتمان وقروض الطلاب، ووصل إلى 17.29 تريليون دولار.

وأشار الاقتصاديون إلى أن المزيد من الأسر تواجه صعوبة في إدارة ديونها وسط استمرار ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

أردوغان يطالب بضغط تركي مصري خليجي على أمريكا لوقف الحرب بغزة

بيان عاجل من أمريكا حول إعادة احتلال إسرائيل لـ غزة

على سبيل المثال، كان ما يقرب من 9.5 ٪ من أرصدة بطاقات الائتمان متأخرة أكثر من 90 يوما في الفترة المشمولة بالتقرير ، وفقا للتقرير ، ارتفاعا من 8 ٪ في الربع الثاني.

وقال اقتصاديون من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في بيان رافق البيانات: “تتوافق الزيادة في الأرصدة مع الإنفاق الاسمي القوي ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال نفس الإطار الزمني. لكن حالات التأخر في سداد بطاقات الائتمان تستمر في الارتفاع من أدنى مستوياتها التاريخية التي شوهدت خلال الوباء”.

وأضافوا: “لا يزال معدل الانتقال إلى التأخر في السداد أقل من مستوى ما قبل الوباء بالنسبة للرهون العقارية، والتي تشكل أكبر حصة من ديون الأسر، لكن حالات التأخر في سداد قروض السيارات وبطاقات الائتمان تجاوزت مستويات ما قبل الوباء وتستمر في الارتفاع”.

الاحتياطي الفيدرالي نيويورك اسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى ديون بطاقات الائتمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار غدًا.. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

موضوعات متعلقة

أول رد من حماس على عرض إسرائيل بتزويد مستشفى الشفاء بالوقود

الكشف عن قرار منتظر لحكومة الاحتلال يظهر ضعف نتنياهو

بيان عاجل من حماس بشأن صفقة إطلاق سراح الرهائن

فلسطين تكشف حقيقة اقتراب التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن لدى حماس

الأقمار الصناعية تفضح الاحتلال.. تراجع كبير في عدد الآليات العسكرية الإسرائيلية بغزة

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن الضحايا المدنيين في غزة

مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة يفضح أكاذيب الاحتلال بشأن تزويد المستشفى بالوقود

تحرك عسكري عاجل من الجيش البولندي علي حدود بيلاروس

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يقصف أهدافا تابعة لـ إيران في دير الزور شرق سوريا

عاجل .. حكم دولي سابق يطالب بإبعاد بيريرا بعد فضيحة مقاطع الفيديو

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب مفاجأة

الصليب الأحمر: ما يحدث في غزة مأساة إنسانية لا تحتمل

تنويه عاجل من السفارة الفلسطينية في القاهرة لمواطنيها

الصحة العالمية تعلن خروج مستشفى الشفاء في غزة عن الخدمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحصول على بشرة نضرة .. تعرف على فوائد الشاي الأخضر

فى دقائق.. طريقة تحضير الزلابية لأطفالك

فيديو صادم يرصد ظهور ثعبان في مكان غير متوقع داخل منزل

فيرمينو يبوح بكل الأسرار| حكايات خناقات صلاح وماني..وسبب إحباط مو لزملائه في الفريق

فيديو

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ