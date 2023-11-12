أردوغان يطالب بضغط تركي مصري خليجي على أمريكا لوقف الحرب بغزة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن إسرائيل فقدت دعم المجتمع الدولي، لافتا إلى أن "ما يجري في غزة منذ 36 يوما هو قسوة لا توصف".

وقال أردوغان، في تصريحات صحفية، إنه يجب على تركيا إلى جانب مصر ودول الخليج، أن تضغط على الولايات المتحدة لإجبار إسرائيل على وقف الحرب في غزة.

وأضاف أن قطاع غزة أرض فلسطينية قبل كل شيء، ‏وأن على أمريكا تقبل هذا الأمر.‏

وبين أردوغان أن "التفاهم مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مستحيل إذا كانت لديه مقاربة مفادها أن غزة أرض لإسرائيل والمستوطنين المحتلين وليست للشعب الفلسطيني".

وأوضح أنه "لا يمكن ترك مستقبل العالم وحياة الشعوب تحت رحمة 5 دول تملك حق "الفيتو" في مجلس الأمن، وأن الدول الغربية تراقب كل هذه الوحشية الممارسة في قطاع غزة من المدرجات".

وطالب الرئيس التركي، في تصريحاته الصحفية، أن "يكون العالم الإسلامي جسدا واحدا وصوتا واحدا".