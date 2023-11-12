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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني يستعرض قصص كفاح عظيمات مصر منذ الاحتلال وحتى النصر

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

خصص الإعلامي أحمد المسلماني، خلال تقديمه برنامج “الطبعة الاولى” على قناة الحياة، فقرة خاصة للحديث عن سيرة مجموعة من السيدات المصريات بطلات الكفاح الوطني منذ الاحتلال البريطاني وحتى نصر أكتوبر 1973.
 

وتحدث “المسلماني” عن أحد النماذج المشرفة، وهي البطلة روية عطية، قائلا: "هذه البطلة قامت بتدريب 40 ألف سيدة من الفدائيات المصريات على أعمال الإسعافات الأولية وانقاذ الجرحى المصابين.
 

 

واسترسل:هي أول سيدة ضابط في القوات المسلحة تصل لرتبة نقيب، وكان لها دور عظيم لا يمكن أن تنسى، كما انها قامت بعملجمعية نسائية لخدمة عائلات الضحايا والمصابين ولقبت بأم الشهداء".

 

وأكمل: لدينا بطلة ومجاهدة سيناوية عظيمة، وهي فرحانه سلامة، التي لعبت دورا هاما عبر منظمة سيناء العربية مع المخابرات الحربية المصرية، متابعا:كان لها دور لا يمكن انكاره، ومنحها الرئيس السادات وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، وأصبحت ومن أوائل المصريات اللي أخذوا وسام الشجاعة من السادات.
 

ولفت إلى أن البطلة فوزية محمد، كانت مجاهدة سيناوية مع جوزها وابن عمها، حيث  قاموا بأدوار فدائية عظمية وكانوا بيوصلوا رسائل للفدائيين والجيش المصري خلال حرب 67، حيث قامت بدور كبير لنقل المعلومات وزرع ألغام وتفجير قنابل.

وذكر المجاهدة “فطوم” التي كانت لا تمتلك سوى 10 دجاجات، ولم تتأخر في دعمها للفدائيين والجنود، وقامت بذبح الدجاجات وتقديمهم للفدائيين.

 

احمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني الكفاح الوطني نصر اكتوبر القوات المسلحة

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