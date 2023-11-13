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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب نقص التمويل.. انسحاب المرشح الجمهوري تيم سكوت من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

المرشح الجمهوري تيم
المرشح الجمهوري تيم سكوت

أعلن المرشح الجمهوري تيم سكوت، اليوم الأثنين، انسحابة من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري 2024 للترشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويعتبر انسحاب المرشح الجمهوري من ولاية ساوث كارولينا تيم سكوت هو أحدث اسنحاب لشخص رفيع المستوي من سباق الانتخابات في الحزب الجمهوري.

وأعلن سكوت عبر قناة فوكس نيوز، أنه سيعلق حملته الانتخابية، قائلا: "أعتقد أن الناخبين الأمريكيين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزًا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقًا في أنهم يقولون لي ليس الآن يا تيم".

ويرجع سبب انسحاب سكوت من سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عدم توفر الأموال الكافية لحملته الانتخابات والتي كانت تعتمد على أموال التبرعات في المقام الأول، حيث بدات حملة أسكوت بمبلغ 22 مليون دولار ولكن واجهت مصروفات زائدة.

وقبل إعلان سكوت انسحابه من الانتخابات، أرسلت حملته الانتخابية رسائل للمتبرعين لجمع التبرعات فيما أسمته الفرصة الأخيرة للتبرع في نهاية هذا الأسبوع ومساعدة سكوت في الوصول إلى هدف حملته.

وقد أعلن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري، تيم سكوت في 22 مايو، ترشحه رسميًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستعقد العام المقبل.

وبعد أن قدم أوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية، أعلن سكوت بدء حملته الانتخابية من مسقط رأسه في نورث شارلستون بولاية كارولاينا الجنوبية، ليمضي قدما في سعيه ليكون أول رئيس جمهوري أسود.

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