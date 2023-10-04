FBI يراقب أنصار ترامب سرا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

اضطرابات كبرى..

ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي “FBI”، يقوم بمراقبة أنصار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سرًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأوضحت “نيوزويك” ، أن الحكومة الفيدرالية تعتقد أن التهديد بحدوث اضطرابات مدنية كبرى فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 كبير جدًا لدرجة أنها حددت فئة جديدة من المتطرفين "التي تسعى إلى مراقبتها" من أتباع دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، رفضت المحكمة العليا الأمريكية، النظر في طلب منع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ووفقا للبيانات الصادرة عن المحكمة العليا الأمريكية، فإنه تم رفض التماس النظر في القضية.

وتم رفع الدعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، من قبل الجمهوري جون كاسترو، الذي أصر على أنه لا ينبغي السماح للرئيس السابق بالعمل في المناصب المنتخبة بسبب تعديل الدستور الذي يحظر على "المتمردين" شغل المنصب.