تفاصيل مثول ترامب أمام محكمة نيويورك بتهمة الاحتيال

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه سيمثل، الاثنين، أمام المحكمة في نيويورك لحضور محاكمته بتهمة "الاحتيال المدني"، في قضية تضخيم قيمة ممتلكاته وأصول أخرى، واصفًا المدعية العامة في نيويورك بأنها "فاسدة" والقاضي بأنه "مختل".

وقال في منشور عبر منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال": "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد (الاثنين) للدفاع عن اسمي وسمعتي"، ضد المدعية العامة الفاسدة والعنصرية، ليتيتشيا جيمس، التي تبنت حملتها شعار (النيل من ترامب)".

واتهم الرئيس الأمريكي السابق قاضي محكمة ولاية نيويورك آرثر إنجورون، الذي حكم بأن ترمب مسؤول عن الاحتيال وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية، بأنه "قاضٍ كاره لترمب، وغير منصف ومختل، وخبيث بمطاردته لي".

وأضاف: "إنه (القاضي) يقدر قيمة (منتجع) مارالاجو في بالم بيتش بفلوريدا بـ18 مليون دولار، في حين أن قيمته تساوي من 50 إلى 100 ضعف هذا المبلغ. تقييماته احتيالية سعياً وراء التدخل في الانتخابات، وأسوأ من ذلك. هذه القضية برمتها ملفقة أراكم في المحكمة – صباح الاثنين".

وكان من المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة، فيما كان موظفو إنفاذ القانون والمحكمة يجرون بالفعل الاستعدادات الأمنية لظهوره المحتمل في المحكمة جنوب مانهاتن، الاثنين، وربما الثلاثاء، بحسب شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية.

وبدأت خطط ترامب تتضح بعد أن وافق قاضٍ اتحادي في فلوريدا على طلبه تأجيل جلسة استجواب في قضية منفصلة، لأنها ستتعارض مع بدء المحاكمة في نيويورك.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على جدول أعمال ترامب لـ"سي.إن.إن"، أن الرئيس السابق توجه إلى مدينة نيويورك مساء الأحد، بعد حضور فعالية انتخابية في أوتوموا بولاية أيوا، وسيقضي الليلة في "برج ترامب" في مانهاتن.

و من المقرر أن تبدأ جلسة المحاكمة في قضية الاحتيال المدني، التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتشيا جيمس في سبتمبر 2022، بحق ترامب واثنين من أبنائه، وشركاتهم والعديد من المديرين التنفيذيين، الساعة 10 صباحًا يوم الاثنين.

الأسبوع الماضي، وجه القاضي المشرف على القضية ضربة قوية لترامب، عندما حكم بأن الرئيس السابق مسؤول عن الاحتيال، وأنه بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته في بياناته المالية لمدة عقد.

وجاء الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعتها المدعية جيمس، تطالب بالحصول على تعويضات بقيمة 250 مليون دولار، وفرض حظر على عائلة ترامب من شغل مناصب مسؤولين في شركة في نيويورك، وحظر على الشركة من المشاركة في معاملات تجارية لمدة 5 سنوات.

كما قرر إنجورون إلغاء تراخيص تسمح لبعض من شركات ترامب، من بينها "مؤسسة ترامب"، بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر إنجورون أن جيمس قدمت "أدلة قاطعة" على أن ترامب بالغ في قيمة صافي أصول ممتلكاته بما يتراوح بين 812 مليون و2.2 مليار دولار.