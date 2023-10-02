إمبراطورية ترامب العقارية تحت التهديد مع بدء محاكمته بتهمة الاحتيال

من المقرر أن يمثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، أمام القضاء في نيويورك اليوم الاثنين، مع بدء محاكمة مدنية بالاحتيال ضده واثنين من أبنائه، حيث تهدد القضية إمبراطوريته في مجال العقارات، والإمبراطورية التجارية للحزب الجمهوري في إطار حملته لاستعادة البيت الأبيض.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، ففي قضية اليوم الاثنين، حكم القاضي آرثر إنجورون بالفعل بأن ترامب وابنيه إريك ودون جونيور ارتكبوا عمليات احتيال من خلال تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية لمنظمة ترامب لسنوات.

ووجهت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشا جيمس، اتهامات لترامب بالمبالغة في تقييم أصوله بما يقدر بمليارات الدولارات، للتمكن من الحصول على قروض وعلى شروط تأمين أفضل.

وتطالب جيمس، الآن بغرامات بقيمة 250 مليون دولار وإقالة ترامب وأبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد إنه يعتزم الحضور لبدء المحاكمة اليوم الاثنين.

وكتب ترامب البالغ من العمر 77 عامًا على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للقتال من أجل اسمي وسمعتي.. هذه القضية برمتها مجرد خدعة!".

وأظهرت وثيقة قضائية، أن ترامب يعتزم حضور الأسبوع الأول من المحاكمة التي ستعقد في محكمة الولاية في مانهاتن.

وتسعى جيمس لتغريم ترامب 250 مليون دولار على الأقل، وفرض حظر دائم على ترامب ونجليه، دونالد الابن، وإريك، يمنعهم من إدارة الأعمال في نيويورك وحظر مدته خمس سنوات على الأنشطة التجارية والعقارية لترامب ومؤسسته الأشهر التي تحمل اسمه.

وتشمل المحاكمة كيانات تعد على أصابع اليد من بين ما يقرب من 500 كيان في محفظة ترامب للأعمال والاستثمارات لكنها تضم بعض أعلى العقارات لديه تقييماً.

ومن المنتظر استمرار المحاكمة حتى أوائل ديسمبر المقبل، فيما من المقرر أن يدلي أكثر من 150 شخصاً خلالها بشهادتهم من بينهم ترامب نفسه.

ومن المرجّح أن يكون الجزء الأكبر من المحاكمة معركة بين خبراء الوثائق والمعاملات المالية.

وتُعد القضية واحدة من بين العديد من الدعاوى القضائية والمحاكمات التي يواجهها ترامب في وقت يسعى فيه للعودة مرة أخرى للبيت الأبيض العام المقبل.

وقال ويل توماس، أستاذ قانون الأعمال في جامعة ميشيجان، لوكالة "فرانس برس" إن تطبيق مثل هذه العقوبات سيكون بمثابة "ضربة قوية لقدرة ترامب على القيام بأعمال تجارية في ولاية نيويورك في المستقبل".

وفي ظل هذا النوع من الضغط، فإن ترامب - الذي صنع سمعته وثروته كقطب عقاري في الثمانينيات ووعد بجلب تكتيكاته الصارمة في الصناعة إلى المكتب البيضاوي - يمكن أن يفقد في نهاية المطاف السيطرة على العديد من الشركات الرائدة في شركته. العقارات، مثل برج ترامب في الجادة الخامسة في مانهاتن.