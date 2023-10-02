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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع قرب مثوله أمام القضاء.. ترامب يهاجم قاضي نيويورك والمدعية العامة

ترامب
ترامب

شن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هجومًا على  القاضي آرثر إنجورون والمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، وذلك بسبب مثوله أمام القضاء في نيويورك اليوم الاثنين، مع بدء محاكمة مدنية ضده واثنين من أبنائه بتهمة ارتكاب عمليات احتيال من خلال تضخيم قيمة العقارات والأصول المالية.

وقال ترامب إن القاضي آرثر إنجورون أساء استخدام السلطة ويجب إقالته ومحاكمته.

كما طالب بإقالة المدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس، متهمًا إياها بالتدخل "الإجرامي" في الانتخابات.

وأكد أنه يتقدم على جميع المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين وبفارق كبير.

ويمثل الرئيس السابق ترامب أمام قاعة المحكمة في مانهاتن اليوم الاثنين لمشاهدة محاميه وهم يقاتلون من أجل إرثه التجاري مع بدء المحاكمة في قضية الاحتيال المالي التي رفعها المدعية العام في نيويورك ليتيشا جيمس ضد الإمبراطورية العقارية لعائلة الرئيس السابق.

وتطالب جيمس، بغرامات بقيمة 250 مليون دولار وإقالة ترامب وأبنائه من إدارة إمبراطورية العائلة.

وقال ترامب في وقت متأخر من يوم الأحد إنه يعتزم الحضور لبدء المحاكمة اليوم الاثنين.

وكتب ترامب البالغ من العمر 77 عامًا على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به: "سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للقتال من أجل اسمي وسمعتي.. هذه القضية برمتها مجرد خدعة!".

ترامب آرثر إنجورون ليتيشا جيمس نيويورك إقالة المدعية العامة العقارات

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