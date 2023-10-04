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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتراحات بتعيين «ترامب» في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي

صدى البلد

اقترح النائب الأمريكي، تروي نيلس، اليوم الأربعاء، تعيين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منصب رئيس مجلس النواب الأمريكي، الذي أصبح شاغرًا بعد استقالة كيفين مكارثي.

وكتب النائب في موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "أنا أقترح ترامب لمنصب رئيس مجلس النواب".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه كيفن مكارثي، في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما عين، باتريك ماك هنري، رئيسا مؤقتا للمجلس، وفق مراسل "الحرة".

وأتى الإجراء بعد تقديم مات جايتز مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب"، وذلك بسبب اعتماد مكارثي على أصوات الديمقراطيين للحفاظ على تمويل الحكومة لمدة 45 يوما على الأقل. 

وعلى إثر هذا القرار، علق النائب جايتز "أعتقد أننا بحاجة إلى المضي قدما مع قيادة جديدة يمكن أن تكون جديرة بالثقة "، مضيفا "أنظروا، الشيء الوحيد المشترك بين الجميع هو أن لا أحد يثق في كيفن مكارثي".

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