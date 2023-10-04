كارثة على السياسة الأمريكية.. الأسباب الحقيقة وراء عزل مكارثي ودور ترامب الخفي

عزل أعضاء مجلس النواب الأمريكي من الجمهوريين المتطرفين زميلهم الجمهوري ورئيس المجلس كيفين مكارثي في ضربة غير مسبوقة للسياسة الأمريكية، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قالت صحف أمريكية كالواشنطن بوست وتايم وغيرها، أن من الأسباب الحقيقية وراء عزل مكارثي هو وجود تصدع وصراع داخل أوساط الجمهوريين وليس فقط رفضهم لشخص مكارثي.

انتقام المتطرفين



وذكرت الصحف أن مكارثي ضحية انتقام متطرفي الحزب الجمهوري، الذين رأوا باتفاقه مع الديمقراطيين والرئيس الديمقراطي جو بايدن ضربة لهم ورفضا لخياراتهم بتمريره لقانون حول الميزانية وتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية أبوابها.

فالأول مرة في تاريخ مجلس النواب منذ 234 سنة، يصوّت مجلس النواب بأغلبية 216 صوتاً مقابل 210 لصالح عزل رئيس المجلس.

وطرح المتطرفون في الحزب الجمهوري مذكرة تنص على اعتبار "منصب رئيس مجلس النواب شاغراً"، ليتم التصويت بقبولها ويعزل مكارثي.



8 جمهوريين

وصوت 8 جمهوريين ضد زعيم حزبهم وانحازوا إلى 208 أعضاء ديمقراطيين، ما ساهم في الإطاحة بمكارثي على الفور.

ويمهد التصويت غير المسبوق، الطريق لانتخابات رئيس جديد لمجلس النواب، على الرغم من أن مكارثي لم يستبعد طرح اسمه لإعادة انتخابه للمنصب مجددًا.

ولا يمكن لمجلس النواب القيام بأعمال تشريعية حتى يتم انتخاب رئيس جديد له.

انتخب رئيس مجلس النواب في يناير الماضي بأغلبية بسيطة، بعد 15 محاولة تصويت، وهو أمر لم يحصل في التاريخ السياسي منذ 160 عاما.

وصل مكارثي (57 عاما) إلى المنصب الثالث في النظام السياسي الأمريكي بعد أن قدم تنازلات كبيرة لحوالى 20 نائبا من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

مكارثي قدم قرار عزله بنفسه

ومما قاد الإطاحة بمكارثي أنه عمل على تغيير اللائحة الداخلية للمجلس بعدما أتاح لأي عضو أن يقدم مشروع قانون لعزل رئيس المجلس، ما يعني أنه قدم فرصة الإطاحة به بنفسه.



